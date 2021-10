Castelnuovo, il Pd conferma il sindaco Paradisi: si ricandiderà nel 2022

Sarà il sindaco uscente Massimo Paradisi il candidato per il Partito democratico alle elezioni amministrative comunali del 2022 nel Comune di Castelnuovo Rangone. La ricandidatura è stata approvata all’unanimità la sera di martedì 26 ottobre dal direttivo del Pd di Castelnuovo Rangone che ha valutato positivamente gli anni di lavoro sul territorio del sindaco, della giunta e di tutto il gruppo consigliare.

"Anche nell'affrontare le inevitabili difficoltà causate dalla diffusione della pandemia, l’amministrazione, nata sotto lo slogan “Progetto comune”, è sempre stata in grado di porre la cura della persona al centro di ogni sua politica, partendo dall’assistenza alle famiglie in isolamento e agli anziani soli nei primi mesi di quarantena, fino ad arrivare ad una massiccia stagione di investimenti sugli edifici scolastici - silegge in una nota del partito - L’obiettivo ora è duplice: continuare il percorso di innovazione e cambiamento iniziato quasi cinque anni fa, cercando di completare i numerosi progetti in cantiere e che vedranno la loro realizzazione nei prossimi anni (villa Ferrari, casa della salute, riqualificazione del centro storico di Castelnuovo e di piazza Braglia a Montale) e mettersi in ascolto dei nuovi bisogni della cittadinanza castelnovese e di tutte le sue frazioni, a partire dalla sfida ambientale. L’impegno nei prossimi mesi sarà quello di approvare l’ultimo bilancio di legislatura, confermando come bussola delle nostre scelte quei valori di solidarietà, tutela dei diritti e dei più fragili e innovazione che hanno sempre caratterizzato la nostra comunità".