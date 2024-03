Polemiche sull'arresto a Modena, Pd: "Abuso della forza da parte delle forze infanga la divisa"

“L’uso della forza da parte delle forze dell’ordine non può mai essere sproporzionato, altrimenti diventa abuso, e infanga la divisa che si indossa: la scena ripresa nel video che sta circolando in queste ore merita un serio approfondimento, perché Modena non è abituata a questo tipo di fatti e non deve abituarsi ora. Bene ha fatto l’Arma a rispondere prontamente, riassegnando ad altri incarichi i due militi e trasmettendo il video acquisito alla Procura perché siano svolte le opportune valutazioni”.

Questo il commento dei parlamentari modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra al video che mostra un carabiniere colpire con pugni un 23enne guineano - regolare e con un lavoro come aiuto-cuoco in un ristorante della provincia - mentre tenta di farlo entrare nell'auto di servizio.

“Sicurezza e legalità sono un diritto – chiosano i due esponenti DEM – per tutti i cittadini, compresi quelli sottoposti a controllo e fermo da parte delle forze dell’ordine. Indossare la divisa dell’Arma è un onore e un onere, e per questo non dubitiamo sarà fatta piena luce su quanto accaduto, e sanzionate eventuali condotte che nulla hanno a che fare con la professionalità con cui sono soliti agire i Carabinieri”.