VIDEO | Pugni al volto durante un arresto energico, il video finisce sui social

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sta rimbalzando sui social network un video che riprende un intervento molto energico da parte dei Carabinieri di Modena in largo Garibaldi, proprio di fronte al teatro Storchi. Il filmato di circa un minuto riprende il tentativo da parte di militari di far salire sull'auto di servizio un uomo di colore, che oppone una strenua resistenza per non entrare nell'abitacolo.

Nel video si vede uno dei militari colpire ripetutamente lo straniero, anche con pugni al volto, oltre che al corpo e alle gambe.

Si tratta chiaramente di un filmato breve estrapolato dal suo contesto, ma la diffusione di queste immagini ha inevitabilmente creato indignazione e dibattiti online.