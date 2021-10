Serramazzoni e cimitero lasciato all'incuria. Ratta: "Dei lavori nemmeno l'ombra"

Con l'avvicinarsi delle festività legate ai morti, ci si sofferma anche sullo stato dei cimiteri del territorio, come nel caso del cimitero di Ligorzano a Serramazzoni dove da anni i lavori per il manteniemnto della struttura sono fermi o mai partiti

"Il Comune di Serramazzoni è in fermento. Il due novembre si avvicina e si organizzano le feste.- dichiara Filippo Ratta- Intanto la Giunta perde continuamente pezzi; gli assessori cadono come "d'autunno le foglie" direbbe Ungaretti. In più i dipendenti comunali sono al freddo perché, a quanto pare, l'impianto di riscaldamento degli uffici non è a norma e pertanto spento. Come se non bastasse, mentre fervono i preparativi per le feste di Halloween, i cimiteri crollano a pezzi.

Un esempio lampante è quello di Ligorzano. Da anni Sindaco e Giunta annunciano imminenti lavori ma ad oggi, la struttura è transennata, trascurata e pericolosa. E dei lavori non si è vista nemmeno l'ombra. Bel modo di rispettare i propri cari che non ci sono più" conclude Ratta Ex consigliere circoscrizionale

Gruppo Giorgio Guazzaloca per Bologna.