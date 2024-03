Nonantola, è Tiziana Baccolini la candidata sindaca del Partito Democratico

E' Tiziana Baccolini la candidata sindaca per il Comune di Nonantola scelta dal Partito Democratico: il suo nome è stato approvato ieri sera, nel corso dell’assemblea degli iscritti del PD. Dopo un lungo percorso partecipato e aperto per la definizione del manifesto programmatico, il PD cittadino ha avviato le consultazioni per la definizione del candidato. Accanto a lei, Massimo Po.

Ieri sera, il Segretario comunale Daniele Ghidoni ha illustrato le linee programmatiche e la proposta che aveva trovato una condivisione ampia all'interno della Direzione comunale. Assessore dal 2020, Tiziana Baccolini ha un’esperienza politica maturata da tempo ed è una figura con tutte le caratteristiche per rappresentare il riferimento di un campo largo, che a Nonantola fatica a trovare le convergenze possibili. Convergenze non facili, alla luce delle fratture che si sono consumate nella politica nonantolana negli ultimi anni dell'Amministrazione Nannetti.

“Mi metterò subito al lavoro – dichiara la candidata - per incontrare le liste ancora indecise, e farò davvero di tutto per trovare le condizioni per l’allargamento della coalizione. Le destre corrono unite e quindi il campo del centrosinistra non può permettersi di dividersi e rischiare di consegnare Nonantola alle propaggini locali di un governo nazionale che non sta aiutando il Paese in un momento così delicato”.