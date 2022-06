In quale comune di Modena si cela l'aceto balsamico tradizionale più buono?

Ogni anno, a Spilamberto, in occasione della Fiera di San Giovanni, si radunano da tutta la provincia modenese migliaia di cultori dell'aceto balsamico tradizionale per partecipare ad uno degli eventi più caratteristici del Comune, una sfida che porta il nome di Palio di San Giovanni. Il 24 Giugno 2022 si terrà la 56esima edizione, durante la quale verrà proclamato il miglior aceto balsamico dell'anno valutato da un corposo e variegato team di assaggiatori. Lo scorso anno, a testimonianza della sentita partecipazione all'evento, furono 1455 i campioni di balsamico selezionati e valutati da 288 assaggiatori totali (126 maestri assaggiatori, 56 assaggiatori, 106 allievi). In attesa dell'imminente edizione 2022, dunque, diamo uno sguardo ai dati raccolti dalla Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale Spilamberto inerenti alle ultime 4 edizioni del Palio (2021,2020, 2019 e 2018) per scoprire in quale provincia di Modena si celano le botti di aceto balsamico tradizionale migliori.

Aceto balsamico tradizionale: i risultati di quattro edizioni del Palio di San Giovanni

Il campione di aceto balsamico tradizionale che nell'arco di quattro anni - ovvero tra le edizioni del Palio di San Giovanni del 2021, del 2020, del 2019 e del 2018 - ha guadagnato il punteggio massimo è il campione di Enzo Bulgarelli di Cavezzo, al quale la commissione di assaggiatori ha assegnato 323,333 punti nel 2018. Seguono sul podio il campione di Marco Morandi, di Formigine, con 322,125 punti (anno 2018) e Roberto Cavoli, di Valle Panaro, con 320,960 punti totali (anno 2019).

Ecco la calssifica per punteggio massimo:

Enzo Bulgarelli, Cavezzo, 323,333 punti - anno 2018 Marco Morandi, Formigine, 322,125 punti - anno 2018 Roberto Cavoli, Valle Panaro, 320,960 punti - anno 2019 Cristina Frabetti, Ravarino, 320,915 punti - anno 2019 Romano Mattioli, Formigine, 320,585 punti - anno 2019 Luigi Rella, Modena, 319,125 punti - anno 2019 Franco Mazzi, Modena, 318,040 punti - anno 2019 Romano Mattioli, Formigine, 318,000 punti - anno 2021 Aldo Zanetti, Modena, 317,875 punti - anno 2021 Stefano Artioli, Carpi, 317,625 punti - anno 2019

Quali Comuni di Modena si aggiudicano il podio più spesso?

Valutando i dati disponibili per le edizioni 2021, 2020, 2019 e 2019 del Palio di San Giovanni, i Comuni della provincia di Modena che si sono aggiudicati il podio più spesso sono a pari merito Modena e Formigine. Durante le quattro edizioni del Palio Modena e Formigine sono salite sul podio per bene 3 volte: Modena raggiunge la seconda e la terza posizione in classifica nel 2021 e la seconda nel 2020, mentre Formigine si aggiudica il gradino più alto del podio nel 2021, il terzo posto nel 2019 e il secondo posto nel 2018. Segue poi Spilamberto che - in 4 anni di Palio - sale due volte sul podio, raggiungendo la prima posizione nel 2020 e la terza posizione nel 2018.

Per consultare le classifiche dei campioni di aceto balsamico tradizionale valutati durante e ultime 4 edizioni del Palio di San Giovanni di Spilamberto consultate il sito web della Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale Spilamberto.