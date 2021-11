Almanacco | Giovedì 25 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 25 Novembre è il 329° giorno del calendario gregoriano, mancano 36 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Caterina

Proverbio di Novembre

Per Santa Caterina o neve o brina

Accadde oggi

1914 - Viene inaugurata la linea ferroviaria Soncino - Soresina, secondo nucleo della Ferrovia Cremona-Iseo

1940 - Picchio Picchiarello (Woody Woodpecker) fa il suo esordio nel cartone animato "Knock Knock"

1947 - Paura rossa: gli Hollywood 10 vengono messi sulla "lista nera" degli studios di Hollywood

1952 - L'opera teatrale di Agatha Christie Trappola per topi debutta all'Ambassadors Theatre di Londra (al 2003 è l'opera teatrale andata in scena in continuazione per il maggior numero di anni nella storia)

1960 - Le Sorelle Mirabal, attiviste politiche dominicane, vengono assassinate per ordine di Rafael Leónidas Trujillo

1963 - John F. Kennedy viene sepolto nel Cimitero nazionale di Arlington

1970 - In Giappone, il famoso scrittore Yukio Mishima commette un suicidio rituale dopo aver fallito nel portare l'opinione pubblica verso il suo credo politico estremista

1973 - Il presidente greco Ge?rgios Papadopoulos viene estromesso da un colpo di Stato militare guidato dal tenente generale Phaedon Gizikis

1976 - Ultima esibizione pubblica del gruppo rock The Band; Martin Scorsese filma il tutto per il film L'ultimo valzer

1984 - 36 dei più noti musicisti pop britannici e irlandesi si riuniscono in uno studio di Notting Hill come Band Aid per registrare la canzone Do They Know It's Christmas?, allo scopo di raccogliere denaro per alleviare la carestia in Etiopia

1990 - Caduta dell'elicottero dell'Agip con a bordo tredici lavoratori, tutti deceduti nello schianto del velivolo in mare, al largo della costa di Marina di Ravenna

1992 - L'Assemblea Federale della Cecoslovacchia vota per dividere la nazione in Repubblica Ceca e Slovacchia a partire dal 1º gennaio 1993

1994 - Akio Morita, fondatore della Sony annuncia che si ritirerà dalla carica di CEO della compagnia in difficoltà

1999 - Le Nazioni Unite istituiscono la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

2020 - Muore la leggenda del calcio Diego Armando Maradona

Nati

Cesare Malfatti - musicista italiano, conosciuto soprattutto per aver fatto parte dei La Crus (25 Novembre 1964)

Federico Rizzo - regista e sceneggiatore italiano (25 Novembre 1975)

Gabriele Petronio - personaggio televisivo italiano. Ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello (25 Novembre 1979)

Giampaolo Morelli - attore e sceneggiatore italiano (25 Novembre 1974)

Giorgio Faletti - attore, scrittore, musicista, paroliere e compositore italiano (25 Novembre 1950)

Giovanni Robbiano - regista e sceneggiatore italiano (25 Novembre 1958)

