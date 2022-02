Almanacco | Sabato 26 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il Kinemacolor, il primo processo riuscito di film a colori, proietta a Londra A Visit to the Seaside, primo film a colori proiettato in pubblico, iniziano le trasmissioni di Radio Italia: ricorrenze, avvenimento, santo e proverbio del giorno