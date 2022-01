Almanacco | Giovedì 6 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 6 Gennaio è il 6° giorno del calendario gregoriano. Mancano 359 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Epifania del Signore

L' Epifania tutte le feste le porta via, poi arriva San Benedetto che ne riporta un bel sacchetto!

1907 – Maria Montessori apre la sua prima scuola e centro di cura per la classe operaia a Roma.

1911 – La Nazionale di calcio dell'Italia indossa per la prima volta una divisa azzurra nell'amichevole contro l'Ungheria. L'azzurro verrà adottato come colore per la rappresentativa nazionale italiana di ogni sport.

1913 – Nel paese di Roccagorga, nel Lazio, i Reali Carabinieri sparano sulla folla che protestava contro la pressione fiscale e l'inefficienza dei servizi sanitari. Morirono sette persone.

1926 – Dalla fusione delle compagnie aeree "Deutsche Aero Lloyd" (DAL) e "Junkers Luftverkehr" nasce la Lufthansa.

1928 – Il Napoli è sconfitto in una storica partita sul campo dell'Arenaccia dalla Nocerina, che da quel giorno meriterà l'appellativo tuttora in uso di "molossi" facendo riferimento alla razza canina per indicare la tenacia con cui si batterono i calciatori rossoneri.

1947 – La Pan American Airlines diventa la prima compagnia aerea commerciale ad avere un volo che compie il giro del mondo.

1950 – Il Regno Unito riconosce la Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica di Cina in risposta taglia le relazioni diplomatiche con i britannici.

1980 – Cosa nostra uccide il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella.

1992 – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vota all'unanimità la condanna del trattamento dei palestinesi da parte degli israeliani.

1994 – Nancy Kerrigan viene assalita e bastonata sulla gamba destra su ordine della pattinatrice rivale Tonya Harding.

1995 – Un incendio in un condominio di Manila porta alla scoperta dei piani del Progetto Bojinka, un attacco terroristico di massa.

1998 – La navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie.

2018 – A 160 miglia dalle coste di Shanghai la nave mercantile Cf Crystal e la petroliera iraniana Sanchi si scontrano; il bilancio è di 32 morti e tonnellate di greggio disperse in mare.

2021 – Manifestazione di protesta e occupazione degli edifici federali da parte di sostenitori del presidente uscente Donald Trump presso il Congresso degli Stati Uniti in occasione della certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020.