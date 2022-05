Almanacco | Giovedì 26 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il New York Times pubblica un'ammissione di errore giornalistico, riconoscendo la parzialità dei suoi reportage e la mancanza di scetticismo verso le fonti, per quanto riguarda le rivelazioni sulle armi di distruzione di massa che hanno aiutato a promuovere la Guerra in Iraq del 2003: ricorrenze, santo e proverbio del giorno