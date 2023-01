Segreti in cucina | Fritto o al forno? Come preparare il baccalà

Come cucinare il baccalà? Fritto o al forno?

Il merluzzo è un pesce che varia il suo suo nome a seconda del metodo di conservazione: stoccafisso se essiccato e baccalà se conservato sotto sale. Oggi presentiamo due ricette base per cucinare il baccalà in due diverse cotture: al forno, la più semplice, e fritto.

Il baccalà al forno

Ingredienti. 1 kg di baccalà, 1 kg di patate, 3 cipolle, alcune foglie di alloro, 250 g di vino bianco e secco, una noce moscata, 500 g di pomodori pelati, olio EVO, qualche rametto di rosmarino e sale q.b.

Procedimento. Tagliate il baccalà a tocchetti e mettetelo a bollire in un tegame insieme con l'alloro e la noce moscata circa 15 minuti. In una padella fare rosolare le cipolle nell'olio poi aggiungete il baccalà, le patate sbucciate e tagliate in 4 parti e i pomodori pelati. Infornate dopo aver aggiunto all'ultimo momento alcuni rametti di rosmarino. Ogni tanto aggiungete il vino. Salate soltanto verso la fine della cottura a calore moderato, che dovrà durare poco più di 60 minuti.

Il baccalà fritto

Ingredienti. 1 kg di baccalà, 2 uova, farina gialla, olio EVO, pane casereccio raffermo grattugiato, pepe e sale q.b.

Procedimento. Tagliate il baccalà a fette, poi lasciatelo a bagno nell'acqua per tutta la notte. Il giorno dopo, quando dovete prepararlo, passate le fette nelle uova sbattute con un pizzico di sale e di pepe. Schiacciatele da entrambe le parti nel pane grattugiato e nella farina gialla. Friggete in olio bollente.