Semina, trapianti e sostegni, pacciamatura: i lavori da fare nell'orto nel mese di aprile

Aprile è un mese decisivo per la lavorazione dell'orto: le piante gonfiano le prime gemme ed emettono le prime foglioline, eppure la loro crescita è minacciata da improvvisi ritorni di freddo ed elevate escursioni termiche tra giorno e notte. Per questo ed altri motivi, tra i lavori del mese vi è la pacciamatura, ossia la copertura del terreno con paglia o tessuto non tessuto; ma anche la letamazione, la disposizione di tutori e sostegni e, ovviamente, la semina e il trapianto di alcune piantine. Vediamo dunque quali sono i lavori da fare nell'orto e quali ortaggi seminare durante il mese di aprile.

I lavori da fare ad aprile

Vangatura e letamazione: se avete parcelle di orto che non sono ancora state utilizzate, si prosegue la lavorazione con operazioni di vangatura e letamazione. Eventualmente, è possibile distribuire prodotti per evitare la proliferazione di insetti terricoli e, se disponete di asparagiaia e carciofaia, si letamano e si sarchiano questi ambienti prima dello svilupparsi della vegetazione.

Tutori e sostegni: per le piante che lo richiedono, ad esempio melanzane, peperoni e pomodori, è giunto il momento di predisporre adeguati sostegni. In genere, si prediligono tutori in legno come bambù o semplici bastoni, mentre per alcune piante, ad esempio il pisello rampicante, funge da supporto anche un'intelaiatura in rete.

Pacciamatura: affinchè i trapianti avvengano con successo, è opportuno procedere alla pacciamatura con paglia, con tessuto non tessuto o con polietilene nero. Inoltre, la pacciamatura è necessaria per:

impedire la crescita delle malerbe

mantenere l'umidità nel suolo

proteggere il terreno dall'erosione o dalla pioggia battente

evitare la formazione della cosiddetta crosta superficiale

diminuire il compattamento

mantenere la struttura e mitigare la temperatura del suolo

Cosa seminare ad aprile

Se la luna è calante, è possibile seminare: l'invidia riccia, il cavolo cappuccio estivo, la lattuga a cappuccio primaverile ed estiva, il sedano, il porro, la scarola, la cipolla colorata, la bietola da coste, lo spinacio primaverile-estivo, la lattuga e il radicchio da taglio.

Se la luna è crescente, è possibile seminare: il melone, l'anguria, la zucchina, la zucca, l'aneto, il basilico, la carota, il cetriolino, il cetriolo, la barbabietola, il coriandolo, il crescione, il prezzemolo, il fagiolo, il fagiolino, il ravanello, il pomodoro, la rucola.