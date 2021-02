Dormire sotto le stelle? A Pavullo è possibile. L’idea di due giovani amanti del Frignano

Da pochi mesi, immerso nella vegetazione del Frignano, è comparso affacciato tra le valli di Pavullo una struttura del tutto particolare, un enorme cubo composto da pareti trasparenti e contenente... un letto per due!

Si chiama “Cubo con vista” ed è l’idea innovativa di due giovani imprenditori innamorati del nostro territorio appenninico, in particolare del Frignano. Per valorizzare, omaggiare e trasmettere ai modenesi e a tutti gli amanti della montagna, l’incredibile fascino del paesaggio collinare basso-montano, Chiara e Luca hanno deciso di progettare e costruire un luogo magico, un rifugio dalle trasparenti mura nel quale poter ammirare i crinali circostanti.

La struttura

Il “Cubo con vista” è composto da due strutture: quella principale, il vero e proprio Cubo con vista”, ed una più piccola a parte che funge da bagno, munito di doccia, sanitari e occorrente indispensabile.

Il Cubo poggia su un basamento in legno impreziosito da una piccola aiuola sul perimetro e ospita un letto matrimoniale dal quale, grazie alle pareti di vetro della struttura, si può godere dei paesaggi tipici del Frignano, dominati dai crinali e dalle alture dei vicini Montecuccolo e Gaiato. Nelle ore notturne le pareti si possono coprire grazie a tende opache predisposte nella struttura. Immancabili la macchinetta del caffè ed un tavolino ad angolo, rigorosamente in legno, nel quale i gestori del Cubo servono i pasti negli orari indicati, fornendo un ulteriore servizio pensato e curato nei minimi dettagli per offrire ai clienti un’esperienza completa e rilassante.

Sotto la neve, immersi nei colori aranciati dell’autunno o tra le fronde verdi dell’estate, il Frignano sa regalare in ogni stagione dell'anno paesaggi incantevoli e scorci suggestivi, perfetti da ammirare immersi nella natura e nel caldo ed illuminato rifugio che è il Cubo con Vista.