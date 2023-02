La Tv americana torna a Modena: una puntata dedicata alla nostra città per la serie "Dream of Italy"

"Slow food, fast cars, big dreams" - con queste parole Kathy McCabe, conduttrice dello show televisivo statunitense Dream of Italy, riassume il suo soggiorno alla scoperta della nostra città, Modena, in compagnia dello chef Massimo Bottura e Lara Gilmore. La conduttrice, host di una serie tv dedicata interamente alle bellezze delle città italiane e trasmessa negli Stati Uniti da PBS (Public Broadcasting Service), è approdata la scorsa settimana in pieno Carnevale, in una Modena soleggiata e abbellita da coriandoli e stelle filanti, per le riprese di una puntata televisiva dedicata alla nostra città.

Accolta dallo chef Massimo Bottura e da Lara Gilmore, Kathy McCabe ha potuto gustare i prodotti tipici del nostro territorio, come il preziosissimo aceto balsamico di Modena, e visitare lo stabilimento Ferrari (accompagnata dallo chef Bottura a bordo della sua Ferrari). Questo il commento della conduttrice, tradotto in italiano:

Gli ultimi cinque giorni sono stati un'avventura epica, piena di sentimento e che ha cambiato la vita con lo chef Massimo Bottura, sua moglie Lara Gilmore, la loro famiglia Francescana e persino il mio cane Finney nella splendida e deliziosa città di Modena, che ha fatto risaltare il sole e il divertimento del Carnevale. Inoltre Massimo mi ha portato a fare un giro in una delle sue Ferrari fino alla fabbrica Ferrari! Slow Food. Auto veloci. Grandi sogni

La puntata dedicata a Modena farà parte della terza stagione dello show televisivo Dream of Italy e andrà in onda in autunno su PBS.