Benji Mascolo si sposa di nascosto, ma viene subito beccato da una fan

Ha sorpreso tutti Benjamin Mascolo, ex cantante dei Benji e Fede, portando a termine in segreto uno dei suoi sogni dell’ultimo periodo. Il musicista infatti si è sposato all’insaputa di tutti (tranne che dei propri cari) con la fidanzata Greta Cuoghi, modenese ventenne che lo stesso Benji ha definito “la futura mamma” dei suoi figli nel corso di una intervista su Vanity Fair lo scorso 2 giugno.

La relazione quindi è apparsa molto seria fin dai primi momenti, ma dopo aver condiviso la propria vita privata col mondo per tutta la relazione con la star Bella Thorne, nessuno si poteva aspettare che il cantante potesse lavorare segretamente per arrivare al matrimonio civile svolto in segreto a Modena e svelato poco dopo dal video di una fan che lo ha visto passeggiare in via Emilia mano nella mano con la moglie con tanto di bouquet e qualche amico e parente.

Inutile dire che il video, postato prontamente su TikTok, ha fatto letteralmente il giro del web rendendo quindi subito nota la notizia. Pare quindi che Benji sia riuscito a trovare l’anima gemella e la tranquillità anche nella vita privata, oltre al grande successo ottenuto negli anni come musicista prima e poi come attore.