Segreti in cucina | Come preparare un menù autunnale a base di tartufo

Dall’entree al dolce passando per primo e secondo piatto - ecco un menù a base di tartufo accompagnato dai tipici sapori autunnali della zucca e dei funghi:

Antipasto: Sformatini di zucca con taleggio e tartufo

Ingredienti

350 ml circa di besciamella

400 gr di purea di zucca

3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

3 uova

150-200 gr di Taleggio

4-5 cucchiai di panna (o latte)

tartufo bianco o Tartufo Estivo Spoleto macinato in olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

Noce moscata

Preparazione

Mettete la zucca tagliata a fette non troppo spesse con la buccia in forno a 170° avvolta in carta stagnola per circa 30 minuti. Una volta tolta dal forno eliminate la buccia, frullate nel mixer e mettete da parte. In un tegame unite la besciamella fredda con uova, la polpa di zucca, il formaggio, sale, pepe e noce moscata qb.

Versate il composto in appositi stampini precedentemente imburrati, poneteli in una teglia grande e dai bordi alti, versate acqua all’interno della teglia in modo che arrivi più o meno ad latezza metà stampino e infornate a 180° per 35 minuti circa nel forno ventilato o 45 circa nello statico.

Primo piatto: Polenta al tartufo

Ingredienti

500 g di farina di mais

1 l di acqua

30 g di tartufo nero

250 g di mozzarella per pizza

30 g di burro

sale q.b.

Preparazione

Iniziate la preparazione della polenta al tartufo portando ad ebollizione l'acqua. Dopo averla salata, versate la farina di mais e cuocete per 40 minuti circa, continuando a mescolare.

A parte, tagliate il tartufo a scaglie e la mozzarella a cubetti piccoli. Una volta terminata la cottura della polenta, versatene un primo strato in una teglia imburrata. Ricoprite con il tartufo, i cubetti di mozzarella e qualche fiocco di burro. Proseguite nella composizione degli strati fino ad esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di polenta e mozzarella. Cuocete in forno a 180° per 20 minuti circa, sfornate e servite ben calda.

Preparate intanto la salsa. Mettete su fuoco medio una casseruola, versate il taleggio tagliato a cubetti, unite 3/4 cucchiai di latte o di panna e lasciate addensare. Disponete la salsa su un piatto e, appoggiate lo sfornato di zucca e, in cima, ponete qualche lamella di tartufo bianco e servite.