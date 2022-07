Top Pizza 2022: le migliori pizzerie a Modena e provincia

È stata presentata il 26 luglio 2022, al Teatro Mercadante di Napoli, 5O TOP PIZZA ITALIA 2022, la classifica delle migliori pizzerie d’Italia stilata da 50 Top Pizza, la guida incentrata sul mondo della pizza ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. E' una guida Italia che vede più di 500 insegne divise in Pizzerie Top (le prime 50) Grandi Pizzerie (dalla posizione 51 alla 100), Pizzerie Eccellenti e Pizze in Viaggio - da taglio e asporto.

A Modena e provincia sono sei le pizzerie che rientrano nella categoria Pizzerie Eccellenti d'Italia, vediamole insieme:

1. Zerocinquenove, Carpi

Si trova: viale Giosuè Carducci 340, Carpi (MO)

"Il saper fare e il saperci fare. Giusti e snelli i controlli all’ingresso, personale rodato nel fare accomodare gli ospiti senza attese. Il menu delle pizze si distingue in due categorie, le intramontabili (le classiche) e le limited edition (le innovative che, in alcuni casi, spingono verso l’azzardo). Pizze gustose, ben eseguite, condite con razio. Apprezzabile l’idea della degustazione 7 portate (1 ANTIPASTO – 5 DEGUSTAZIONI “PIZZE” DEL MENU’ LIMITED EDITION – 1 DOLCE), proposta a 30€ comprensiva di acqua e caffè. Ben nutrita l’offerta di vini e birre. Limitata la scelta dei dessert e, francamente, non entusiasmante. Conto corretto"

2. Pizzeria Vesuvio, Modena

Si trova: Strada Vignolese 1120, Modena

"Modena, via Raiunusso, cambio di set, sempre Modena, via Vignolese. Due sedi, stesso stile: quello napoletano, verace, schietto, quello giusto. Un locale in cui si trova la soddisfazione facile, quella di una pizza e di una birra in compagnia. L’ambiente è semplice e moderno, guarda allo stile “industrial” senza esagerare. Le redini del servizio sono in mano a ragazzi giovani che ben si sposano con il contesto. Le pizze in menu sono, perlopiù, le classiche, e non tradiscono la tradizione partenopea. Non mancano altri motivi di soddisfazione per una sosta, che si traducono nei dolci, realizzati dal maestro pasticcere napoletano Cesare Abbate della pasticceria San Francesco di Modena"

3. Pizzeria La Bufala, Maranello

Si trova: Piazza Giovanni Amendola 1/2, Maranello (MO)

"Ricerca e confronto non conoscono battute d’arresto per Gianni Di Lella, forte di un’affidabile gestione familiare e un’interazione sempre più stretta tra pizzeria e cucina, che in questi anni ha prodotto piccoli capolavori (come la Lasagna, la Tartetin e le pizze dolci, che hanno fruttato più di un podio). Pizze con lievito madre centenario, farine artigianali di soia, farro, mais, miso, multicereale e ingredienti local, per percorsi che non di rado coinvolgono il territorio. Tra i signature la ‘Tortellone di Cà Cerfogli scomposta’; la mortadella Dop, radicchio trevigiano fermentato, aceto di vino, pepe rosa; le montanarine; la Melina, con mela Annurca, miele, Parmigiano 36 mesi"