Terzo gemellaggio per Formigine: è Verden, in Germania, la nuova città sorella

Il Comune di Formigine è pronto per firmare il suo terzo gemellaggio con una città europea. Dopo quelli con Saumur, in Francia, e Kilkenny, in Irlanda, firmati rispettivamente 10 e 5 anni fa, domani (giovedì 27 maggio) una delegazione formiginese partirà alla volta di Verden, in Germania, per ufficializzare un nuovo gemellaggio.

La relazione tra Formigine e la città tedesca non è nuova, risale al 2013, e da allora è proseguita con incontri ufficiali tra le rispettive amministrazioni pubbliche, come gli annuali Meeting delle Città gemellate con Saumur, il programma di mobilità giovanile Eurocamp e altri tipi di scambi mirati proprio a costruire le basi di un rapporto duraturo che si potesse concretizzare in un gemellaggio in campo culturale, educativo, turistico, economico, sociale e giovanile.

Verden è il capoluogo dell'omonimo circondario, nella Bassa Sassonia, in Germania. Ubicata sul fiume Aller, è una città di dimensione demografica e origine simili a quelle formiginesi. Tra le principali attrazioni vi è l'antica cattedrale di Verden, oggi luogo di culto evangelico e luterano, anticamente chiesa cattolica dedicata a Santa Maria e a Santa Cecilia. Da scoprire i vari musei, come il Deutsches Pferdemuseum (Museo tedesco del Cavallo) e l'Historisches Museum - Domherrenhaus (Museo storico), o i numerosi sentieri e percorsi da trekking attraverso siti paesaggistici e luoghi naturali.

La cerimonia ufficiale è in programma sabato 29 maggio a Verden, per poi essere ripetuta anche a Formigine nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione del Settembre formiginese. A partire per la Germania saranno il Sindaco Maria Costi, il Vicesindaco Simona Sarracino, la referente per l’Ufficio Europa del Comune di Formigine Stella Pinelli e un’insegnante in rappresentanza della scuola secondaria di primo grado A. Fiori Maria Cristina Ferri. A motivare la sua presenza è il percorso conoscitivo avviato, su sollecitazione del Comune di Formigine, tra la scuola Fiori e il Verdener Campus Oberschule allo scopo di approfondire opportunità di scambio tra studenti e corpo docente.