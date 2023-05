Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 24 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: continuano le giornate all’insegna del nervosismo, ma questo pomeriggio finalmente la Luna tornerà favorevole, quindi se devi affrontare un discorso spinoso, rimandalo a stasera. Non puoi sempre fuggire dai tuoi problemi di coppia, forse dovresti affrontarli. Sul lavoro potrebbe nascere qualche combinazione positiva in questa giornata. A fine giornata avrai qualche lieve malessere, quindi riposati.

Oroscopo Paolo Fox Toro: il cielo oggi è abbastanza interessante, ma se vuoi provare delle emozioni speciali, dovresti andare in cerca dell’amore, le cose non piovono dal cielo. Nel pomeriggio la Luna sarà dissonante e porterà un po’ di agitazione. Sul lavoro, se pensi che un progetto sia interessante, portalo avanti senza timore, non hai nulla da perdere. Stasera non fare le ore piccole perché sei molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: anche se non sembra, l’amore è molto vicino, devi solo essere paziente. In ambito lavorativo potrebbe arrivare qualche bella novità, ma potresti anche mettere in chiaro delle situazioni che erano rimaste in sospeso. Buone notizie per la tua salute perché hai molta energia a disposizione, quindi sfruttala al meglio.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: questo è un periodo favorevole all’amore, quindi chi è single o si è separato da poco può rimettersi in gioco. Buone notizie anche in ambito lavorativo perché le stelle sono dalla tua parte, quindi puoi prendere tutte le decisioni con la massima tranquillità. Bene per la tua salute perché ti senti molto più stabile, quindi cerca di non strafare.