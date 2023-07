Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 26 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In questa fase c’è un po’ di tensione che condiziona il tuo rapporto con gli altri. Stai cercando di ritrovare un po’ di tranquillità, che sarà utile per riprendere le relazioni con le persone alle quali vuoi bene. In questo mercoledì c’è da fare attenzione in amore perché questa non è la giornata giusta per affrontare i problemi di cuore. Nel settore lavorativo c’è qualcosa che non ti convince e devi cercare di capire di cosa si tratta. Le giornate migliori di questa settimana sono quelle di venerdì e sabato.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, hai le idee abbastanza chiare, in particolare per quanto riguarda le decisioni da prendere. In questo periodo stai valutando se cambiare oppure no la tua vita personale e professionale. In amore c’è qualche discussione, quindi stai attento a non polemizzare troppo. Nel lavoro sarebbe meglio non restare fermi, ma portare avanti come sempre le proprie idee. Ci sono delle spese di troppo da affrontare in queste giornate. Domenica da dedicare ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questa è una giornata che favorisce i rapporti personali. Per i single potrebbe essere un momento importante per fare nuovi incontri. In amore sarebbe meglio capire cosa si desidera davvero e agire di conseguenza. Nel lavoro ci sono cambiamenti e anche opportunità da cogliere al volo. La Luna sarà in opposizione sia venerdì che sabato, quindi bisogna agire di conseguenza. C’è da fare attenzione alle delusioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sono 24 ore importanti per quanto concerne l’amore e i sentimenti. Ti senti molto forte e questo significa che riuscirai a superare situazioni difficili. In amore c’è la Luna che protegge quindi si può affrontare tutto con grande maturità. Nel settore lavorativo sono favorite le nuove collaborazioni. La Luna non sarà sempre dalla tua parte in questa settimana, ad esempio domenica sarà contraria.