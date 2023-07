Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 31 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: le coppie che in questi giorni hanno discusso non devono rivangare il passato. Oggi sei molto distratto, ma potresti avere qualche possibilità nei contatti, se puoi, rimanda un appuntamento. Sul lavoro devi impegnarti tanto perché sta arrivando un periodo molto importante, ma oggi sembra proprio che qualcosa non va. In serata avrai un lieve calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Toro: ti consiglio di non mettere troppa agitazione al tuo partner, ora il tuo umore è più leggero e sei pronto a ripartire. Sul lavoro questo è il momento giusto per chiudere delle situazioni poco fertili e per liberarsi da un peso. A fine giornata avrai molta energia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questo è il momento giusto per organizzare un evento in vista delle prossime settimane. Hai tante buone idee, questo ti permetterà di avviare un nuovo progetto. Sul lavoro devi risolvere al più presto un problema patrimoniale e chi ha aperto un mutuo deve prestare maggiore attenzione. Puoi superare al meglio le tue ansie.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: oggi potresti avere qualche esitazione in amore, stai vivendo una situazione un po’ ambigua, ma non di certo difficile. Hai troppi pensieri per la testa. Sul lavoro devi cercare di distaccarti dalle situazioni che non ti piacciono, puoi emergere in base a quello che sai fare. Sei molto nervoso, ma non sfogare la tua agitazione sul cibo.