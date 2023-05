Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 31 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi sarai molto stanco e nervoso, ma non preoccuparti, domani andrà meglio, hai tante cose da fare ed è per questo che ti senti così. In ambito lavorativo hai la sensazione di non farcela, forse hai solo bisogno di qualche certezza in più e magari di un aiuto da parte di un tuo collega. A fine giornata avrai un recupero delle tue forze e più voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: grazie a Mercurio nel tuo segno, sarà più facile fare delle nuove conoscenze. Nel pomeriggio evita di alimentare tensioni inutili con il tuo partner. Sul lavoro forse dovresti fare un’attenta valutazione di tutto ciò che ti circonda. Buone notizie per la tua salute perché sei più vitale e la tua forma fisica migliora di giorno in giorno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi va un po’ meglio, nel pomeriggio però dovrai impegnarti per ritrovare l’equilibrio di coppia con il tuo partner. Se stai aspettando una chiamata di lavoro, l’attesa è finita, vedrai che arriverà prima di quanto immagini. Bene per la tua salute perché la tua forza fisica è in netto miglioramento, continua così.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: oggi la Luna è contraria, mi raccomando, non pensare troppo al tuo passato, altrimenti poi rischi di incupirti. In ambito lavorativo le cose vanno molto bene, non escludo che tu possa fare dei nuovi investimenti. Sei un po’ troppo nervoso, dovresti concederti un po’ di relax e vedrai che le cose andranno meglio.