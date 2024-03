Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 18 marzo 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 marzo, dovreste cercare di risolvere tutte le situazioni in sospeso. Piccole incomprensioni in famiglia possono essere facilmente risolte. Dovreste arrivare ad aprile più leggeri di ogni zavorra.

Toro

Oggi dovrete fare attenzione alle vostre finanze: non è un buon momento per fare spese folli. In amore riuscirete a raggiungere un accordo che all’inizio sembrava impossibile.

Gemelli

Da oggi potreste dover discutere di questioni finanziarie, conti, eredità, lasciti e tasse che vi sembrano inopportune. Finché Venere si troverà in posizione opposta, dovrete essere doppiamente prudenti nella vostra vita sentimentale; potreste dover aspettare la fine di aprile per superare le tensioni.

Cancro

Oggi 18 marzo potreste approfittare di Venere in buon aspetto per trovare l’amore, fare incontri interessanti, nuove strade o interessi diversi che suscitano in voi sensazioni nuove e anche insolite.

Leone

Dovreste dimenticare le delusioni e le amarezze delle ultime settimane e iniziare a cercare nuovi stimoli, nuove sfide e obiettivi da raggiungere. Giove, ancora ostile, potrebbe prenotare per voi nuove spese o nuovi conti da saldare.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox da oggi il romanticismo rischia di passare in secondo piano a causa di molti grattacapi pratici. Con Venere in opposizione, potreste tornare ad essere diffidenti nei confronti degli altri, se non addirittura restii a rompere il ghiaccio.

Bilancia

Tenete duro! Tra il 5 e il 2 aprile potreste fare una scelta radicale che cambierà tutto. Fino ad allora, è necessaria la pazienza. Sul lavoro, tutti i legami si allenteranno gradualmente e ritroverete l’entusiasmo di un tempo. Il romanticismo decollerà nei prossimi giorni.

Scorpione

Purtroppo le difficoltà sul lavoro continueranno da oggi fino alla fine di maggio. Ora siete pieni di dubbi e paure e fate fatica a capire come andare avanti. Potreste ricevere una telefonata o un invito inaspettato.

Sagittario

Saturno in Pesci spinge molte coppie a pensare al matrimonio o alla convivenza e a fare passi decisivi per costruire una vita più stabile. Nelle prossime ore potreste accusare un piccolo calo fisico. Sembra che sia meglio non sforzarsi troppo.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Venere ha un aspetto favorevole oggi, quindi se volete incontrare qualcuno che vi susciti emozioni e sentimenti, è meglio che vi diate da fare. Dovete fare la vostra parte se volete che le cose vadano bene, quindi fate progetti speciali per venerdì 22. Si preannuncia una giornata a dir poco speciale.

Acquario

Questa è una buona giornata per le coppie innamorate, le nuove storie d’amore e i nuovi progetti da avviare. Fate però attenzione alle persone poco trasparenti che si approfittano della vostra buona volontà. Pensateci due volte prima di lanciarvi in una sfida.

Pesci

Oggi potreste fermarvi a riflettere su ciò che dovete fare al lavoro. Con Giove ancora in aspetto attivo, le stelle vi invitano a fare una scelta importante prima della fine di maggio. Se non siete sicuri, parlatene con qualcuno di cui vi fidate.