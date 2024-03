Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 4 marzo 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, vi sentirete molto meglio dopo alcune settimane un po’ pesanti, anche grazie alla bella Luna nel segno del vostro amico Sagittario. Ora avete una gran voglia di ripartire.

Toro

Oggi dovrete affrontare nuovamente Venere in quadratura. Se avete una storia solida e amate profondamente il vostro partner, potreste finire per rimproverarlo per qualcosa. Nei casi più gravi, qualcuno potrebbe prendere in considerazione una drastica rottura.

Gemelli

Con la Luna in opposizione, potreste iniziare la settimana un po’ riservati e nervosi. Al mattino potreste sentirvi un po’ giù di morale. Fate attenzione alle persone che tendono a irritarvi.

Cancro

Siete i protagonisti assoluti di una grande rivoluzione personale. Ricordate che Giove e Saturno, due pianeti lenti, continuano a farvi l’occhiolino. Vi aiuteranno a rientrare in gioco da vincitori.

Leone

Luna in aspetto benevolo, Venere e Marte in opposizione, Giove in quadratura. Sarà facile venire a capo delle tante controversie sul lavoro, a volte anche del risentimento di colleghi invidiosi del vostro successo.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox, oggi la Luna sarà di nuovo retrograda, quindi è meglio evitare i litigi. Siate cauti con le persone, soprattutto al lavoro.

Bilancia

Oggi sentirete ancora più forte il bisogno di affermarvi con gusto e vi sentirete stanchi di chiedere “scusa” o “permesso”, soprattutto se siete convinti di aver dato troppo agli altri.

Scorpione

Il vostro lato emotivo raddoppierà domani e farete fatica a controllare i vostri sentimenti. Tuttavia, le stelle vi invitano a frenare le emozioni e le tensioni eccessive, soprattutto in amore.

Sagittario

La Luna è ancora nel vostro segno oggi, 4 marzo. Se le cose non vanno bene, approfittatene per fare chiarezza nella vostra vita sentimentale.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi inizia una settimana in cui potrete accelerare eventuali accordi importanti e sviluppare nuovi progetti creativi. Qualcuno sentirà il bisogno di rivalutare un’amicizia o una collaborazione.

Acquario

Stelle molto intriganti nelle relazioni: Marte e Venere saranno ancora nel vostro segno per sostenervi. Non dovete continuare a concentrarvi sull’amore, ma sulle vostre relazioni personali. Anche l’amicizia ha un grande valore per voi. È un buon momento per fare nuove amicizie.

Pesci

Oggi Sole, Mercurio e Saturno sono nel vostro segno e Giove è in aspetto armonico; dal 22 al 31 marzo le stelle vi offriranno nuove e ghiotte opportunità.