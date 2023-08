Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 agosto. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Da mesi stai cercando di pareggiare i conti o di affrontare le avversità. In questo momento puoi vincere delle sfide e rimandare dei problemi che affronterai con più saggezza successivamente. Non dare importanza alle critiche di persone invidiose, sabato e domenica saranno giornate più stancanti. In amore devi chiarire subito qualcosa che non va bene. E’ il momento di pianificare un incontro, per qualcuno un matrimonio, un cambiamento è in vista.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Da qualche mese hai dato più spazio al lavoro che a tutto il resto. Hai trascurato i rapporti sentimentali, magari per mettere in chiaro alcuni conti in sospeso anche con parenti e soci. E’ il momento di fermarsi a riflettere su quali siano le tue priorità in vista del futuro. Il lavoro è in recupero ma ci si deve ricordare di un evento che da primavera inoltrata ha rimesso in discussione persino le tue certezze più incrollabili. Troppe spese per la casa, questioni legali e personali. Chi è a capo di un’azienda dovrà rivedere alcune spese. Nella seconda parte di agosto ti liberi di un peso, spero possa arrivare una bella notizia. Tra il 23 e il 31 ci si rimette in gioco. Giove porta responsabilità e nuove priorità, per questo tutto pesa più del solito.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In questi giorni, la voglia di amare raddoppia e se hai la persona giusta al tuo fianco puoi fare molto. Possibile un accordo particolare con Leone, Bilancia, Scorpione e Acquario. Qualche fastidio con Ariete e Capricorno. È proprio l’amore che adesso porta sensazioni piacevoli. Venere è favorevole in questa fase, ciò sposta la tua attenzione nei rapporti con le persone che ti circondano. Devi recuperare serenità. Per il lavoro non è possibile avere certezze adesso, qualcosa è da rimandare, come una riunione familiare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna sta per entrare nel tuo segno. Le problematiche d’amore si possono risolvere, a volte non manca la passione, ma ci sono problemi legati al lavoro, a circostanze esterne al rapporto che pesano, inevitabilmente portano la mente altrove. Gli amori nati nelle ultime due settimane sono complicati, altri dopo una separazione prendono tempo, anche chi è sposato e ha un figlio ha dovuto discutere. Le coppie che convivono da poco devono risolvere un problema di denaro, soprattutto se solo uno dei due lavora e/o il partner guadagna meno. I prossimi due mesi sono buoni per chi fa apprendistato, vuole crescere nel lavoro. Ci sono novità dopo una chiusura.