Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 agosto. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Buona fortuna a tutti gli Ariete che vogliono fare scelte decisive nella loro vita, sia sentimentale che professionale. Le storie nate negli ultimi giorni sono importanti e chi ha raggiunto un plateau vorrà ritrovare la pace o semplicemente divertirsi. Anche se la storia è finita, sarà sostituita. È un periodo di rinnovamento. L’impossibile non può essere reso possibile, quindi non pretendete l’irraggiungibile. La realtà è che ci sono conti in sospeso, gli ultimi anni sono stati pesanti e chi ha cercato scorciatoie per evitare i problemi ora si trova costretto a fare ammenda e a ripartire da zero. In questa giornata potrebbero esserci inviti, emozioni e incontri casuali.

Toro

Negli ultimi mesi avete vissuto una situazione un po’ tesa e particolare per quanto riguarda la vostra famiglia. Giove è l’elemento di forza che alla fine vi rimetterà in piedi. Tuttavia, il fatto di dover rivedere tutte le situazioni lavorative e familiari e di dover trovare soluzioni concrete a problemi sorti all’improvviso ha generato per qualche tempo un forte stress. Il Toro ha bisogno di un po’ di tranquillità in questo momento. Le anime solitarie e coloro che hanno avuto una relazione di recente troveranno ovviamente difficile avere dubbi, cambiare idea, mettere in pausa una relazione o definire la fine di un rapporto avvenuto in passato. Giornata interessante per cercare di risolvere questioni che riguardano la proprietà e il denaro; entro metà settembre avrete scelte importanti da fare.

Gemelli

C’è troppo da fare e poco tempo per farlo, quindi ci saranno piccoli ritardi oggi e domani mattina. In generale, Marte e Mercurio sono in cacofonia, quindi ogni giorno ci sono problemi che non vanno per il verso giusto, oppure dovete trovare soluzioni a problemi che arrivano all’improvviso. Se avete al vostro fianco un partner dalla personalità volubile, potreste cercare di evitare le polemiche. Al lavoro, è il momento di essere critici e ciò che sentite potrebbe non piacervi. In amore la serata potrebbe essere un po’ polemica, quindi alle coppie che hanno discusso o hanno dubbi su qualcosa si consiglia di farsi da parte per evitare di esagerare con i toni della disputa.

Cancro

Oggi e domani mattina la situazione è interessante dal punto di vista astrologico. Se ci sono questioni poco chiare nella vostra vita familiare o sentimentale, potrebbero diventare più chiare sabato e domenica. Pertanto, vi invitiamo a chiarire subito. Il Cancro non cercherà di apportare grandi cambiamenti nella vostra vita quest’anno. Se hanno l’amore, lo proteggeranno; se non ce l’hanno, faranno del loro meglio per trovarlo. I prossimi mesi sono cruciali, ma ricordate che state lottando per risolvere le questioni familiari. In futuro arriveranno buone notizie per quanto riguarda le cause e le questioni legali. I giovani che non hanno idea di cosa aspettarsi possono incontrare persone simpatiche o che sono già diventate amiche nell’ultimo mese. A seconda della persona scelta, potrebbero intraprendere una relazione sensuale. È difficile chiudere qualcosa ora, piuttosto il contrario, e chi lo fa trova delle alternative.