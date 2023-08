Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Un nuovo giorno sta per cominciare ed entriamo ufficialmente nella seconda parte della settimana. Allora scopriamo come andrà il giovedì secondo le previsioni astrali contenute nell’oroscopo di Paolo Fox del 4 agosto.

Ariete

Siete in uno stato d’animo molto energico e progredirete con velocità fulminea nel lavoro. La fortuna però è altalenante e non è consigliabile rischiare e investire. In amore potrebbero esserci momenti di tensione. La vostra perseveranza vi permetterà di superare tutto. I single vivranno giornate speciali nella sfera affettiva, ma ci saranno anche momenti in cui sarà necessaria la pazienza. Nuovi incontri possono apparire all’improvviso e potrete trascorrere una serata brillante e spensierata. Ci saranno alcuni piccoli ostacoli sul fronte finanziario, ma siete abbastanza intelligenti e flessibili da evitarli.

Toro

Siete in un periodo in cui la situazione economica non è molto brillante, ma sapete come affrontarla. La vostra vita sentimentale andrà meglio. Sul lavoro state affrontando difficoltà importanti. Avete una grande energia, fondamentale in questo periodo dell’anno. Prendetevi cura della vostra salute. Giornata difficile in molti settori. Vi rendete conto che ci sono situazioni che dovete risolvere con il vostro partner, ma per qualche motivo continuate a rimandare. Tuttavia, le stelle vi consigliano di non aspettare oltre.

Gemelli

La fortuna sembra avervi voltato le spalle, ma non demordete né vi arrendete. Presto si presenteranno interessanti opportunità in campo amoroso e finanziario. La carriera procede lentamente, tuttavia non preoccupatevi troppo perché avete una grande energia. Cercate di mantenere o raggiungere l’equilibrio interiore. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà, ma siate sempre ispirati a fare del vostro meglio. La vostra forza di volontà sul lavoro sarà forte e riuscirete a dimostrare a tutti il vostro talento.

Cancro

Siete particolarmente fortunati. Siete in una fase di crescita per quanto riguarda il lavoro e tutto migliorerà ulteriormente nei prossimi giorni. Le cose vanno bene dal punto di vista finanziario. Avete bisogno di trovare pace dentro di voi per recuperare le energie. La giornata di oggi sarà molto positiva per voi, perché riuscirete a ristabilire l’armonia che avete perso con il vostro partner. Dopo settimane di scontri, sarete finalmente in grado di avere un dialogo chiaro, di mettere da parte le vostre differenze e di lavorare insieme per trovare una soluzione.