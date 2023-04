Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: grazie alle stelle disponibili le relazioni appena nate possono decollare. Cerca di incontrare persone nuove e fare qualcosa di piacevole. Sul lavoro non farti prendere troppo dall’ansia, non avere la smania di fare sempre troppe cose insieme, altrimenti vai fuori strada. Chi ha un’attività in proprio avrà degli sviluppi. Oggi giornata migliore rispetto a quella di ieri.

Oroscopo Paolo Fox Toro: dovresti superare le crisi del passato con un bel viaggio. Chi vive una storia clandestina o ufficiale tra pochi giorni avrà notizie della sua “primula rossa”. Sta arrivando un periodo migliore, infatti sei più sereno e hai già in mente un cambiamento. Se devi fare delle richieste sul lavoro, falle tra aprile e maggio perché arriveranno delle risposte. In questo momento sei più forte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi hai da ridire su tutto, potresti anche mettere in crisi un rapporto a causa di un’affermazione banale. Sii prudente perché in famiglia potrebbero esserci delle discussioni. Non è un buon momento lavorativo per te perché sei affaticato, nervoso e ti senti inconcludente. Evita contrasti e non affaticarti troppo. Stasera sarai molto stanco quindi non programmare incontri impegnativi.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: potrebbero esserci dei piccoli problemi nella tua relazione, affrontali con cura per evitare discussioni. In questo momento non ti va tanto di stare insieme agli altri. Sul lavoro non hai voglia di risolvere problemi causati da altre persone. Da maggio partiranno le speranze più ambiziose. Avrai dei piccoli fastidi da tenere sotto controllo.