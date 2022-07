Chiede la mano della fidanzata sul palco con i Pinguini Tattici Nucleari: la proposta di un modenese

L'anno scorso teatro di una romantica proposta di matrimonio tra giovani modenesi era stata la Ghirlandina - torre campanaria e simbolo della nostra città - scelta ed affittata da Luca, di Modena, per chiedere la mano della fidanzata Letizia. Quest'anno, invece, un'altra coppia di modenesi ha trasformato un momento tanto intimo quanto emozionante com'è la proposta di matrimonio in un'esperienza partecipativa, di grande spettacolarità e condivisione, un momento speciale svoltosi in compagnia del gruppo musicale I Pinguini Tattici Nucleari sul palco dell'Unipol Arena di Bologna.

Si chiamano Giuseppe e Martina, lui modenese, lei siciliana ma modenese d'adozione e giovedì 30 Giugno - in occasione del concerto della nota band italiana - hanno suggellato il loro fidanzamento davanti ad un pubblico di 20mila persone.

L'idea è di Giuseppe: i Pinguini Tattici Nucleari sono il gruppo musicale preferito della coppia modenese, i biglietti per il concerto all'Unipol Arena erano stati acquistati, dunque non c'era che provare a contattare qualche membro della band e tentare di concretizzare l'idea sfidando la fortuna.

"Quando abbiamo comprato i biglietti - racconta Martina riavvolgendo le fila di quel memorabile giorno - "Giuseppe ha scritto su Instagram a tutti i membri dei Pinguini, ovviamente a mia insaputa. Dopo solamente 5 minuti ha risposto Elio, il tastierista, una persona squisita, molto umile, che ha preso a cuore la sua richiesta. Così ha messo in contatto Giuseppe con una ragazza dello staff che lo avrebbe ricontattato per confermare o no la cosa, ma fino all'ultimo non ha saputo se avrebbe potuto fare la richiesta o meno".

Alle 19.30 di sera Giuseppe e Martina sono già all'interno dell'Unipol Arena, lui teso e preoccupato, lei entusiasta e all'oscuro di quello che Giuseppe spera di poter realizzare. Il telefono di lui si illumina, arriva un messaggio da parte di un membro dello staff: c'è l'ok, la proposta di matrimonio si può fare sul palco a fine concerto.

"Appena arrivati, proprio dopo dieci minuti, vedo Giuseppe al cellulare e mi guardava con la faccia sconvolta, tanto che ho pensato fosse successo qualcosa di negativo. Lui mi tranquillizza e inventa una scusa, dice che forse abbiamo vinto un contest, che possiamo salire sul palco e fare alcune foto con i Pinguini. A metà concerto, infatti, un ragazzo ci raggiunge e ci porta con sè dietro le quinte, insieme alla sicurezza e ai membri dello staff, e ci guardiamo l'ultima metà di concerto da lì. Io ero contentissima, mi sembrava un po' strano il fatto del contest ma non mi sarei mai aspettata una cosa del genere".

E "la cosa del genere" è proprio la proposta di matrimonio che Giuseppe ha in serbo per Martina.

Riccardo, cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, invita la coppia sul palco, lascia il microfono a Giuseppe e si siede al pianoforte intonando una melodia di sottofondo. Poi, il grande passo.

"Quando siamo saliti Riccardo, il cantante, lascia la parola a lui [Giuseppe], mi fa la dedica e io non ho capito niente: avevo i Pinguini da una parte, tutta la marea di gente, 20mila persone davanti, lui inginocchiato. E' stata un'emozione enorme, sto iniziando solamente adesso a realizzare cos'è successo, come se fosse stato un sogno, un'emozione troppo troppo forte: salire sul palco con il tuo gruppo preferito, la proposta... sono cose che anche prese singolarmente danno una forte emozione, figurati se le due cose sono insieme! Anche l'affetto delle persone mi ha colpito tantissimo, persone che non conoscevamo ma che ci hanno fatto gli auguri... è stato tutto incredibilmente bello, lo ricorderò come un giorno troppo, troppo bello".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Martina pronuncia il suo sì e non perde l'occasione di invitare al matrimonio anche i Pinguini Tattici Nucleari, la band che grazie all'inventiva e alla perseveranza di Giuseppe ha reso possibile una proposta di matrimonio emozionante, un momento magico che rimarrà nei ricordi di più di 20mila persone.