Folklore modenese | 10 saggi proverbi sull'amore tipici del dialetto di Modena Ecco una raccolta di 10 modi di dire dialettali sull'amore, sentimento tra i più narrati e cantati nella cultura popolare modenese

Il dialetto modenese è una lingua che custodisce una infinita e preziosa rosa di proverbi, saperi e conoscenze inerenti a innumerevoli sfere d'argomentazione. Tra queste l'amore, il sentimento tanto cantato e descritto e nella cultura popolare modenese. Vediamo allora una lista di saggi proverbi dialettali il cui tema principale è proprio l'amore. 1. Amòr sèinza baròffa al fa la mòffa

L’amore senza litigi, ammuffisce

“L’amore non è bello se non è litigarello” - si sente spesso dire. Litigi, discussioni, problemi, baròffe... il modenese sa che sono elementi indispensabili di una relazione interpersonale, soprattutto sentimentale, basata sul dialogo e sul confronto di idee e visioni del mondo differenti.

2. Amèr sèinz’éser amè, l’è còme bavver sèinza avér magnè

Amare senza essere amato è come bere senza aver mangiato

Dare, dare, dare e non ricevere nulla in cambio. E’ un sentimento d’amore non corrisposto, sapientemente descritto con una similitudine sul cibo: se bevi, bevi e bevi ma non metti in bocca alcun boccone, la pancia continua a brontolare.

3. Amòr a-n vòl cunsèlli

Amor non vuol consigli

“L’amore è cieco” - si suol dire. Quando Cupido scocca la freccia non c’è opinione o consiglio altrui capace di far ragionare l’innamorato.

4. Amòr e sgnurìa i-n vòlen cumpagnìa

Amore e Signoria non vogliono compagnia

La Signoria, intesa come “il potere”, si dice non vada d’amore e d’accordo con l’Amore e che spesso l’uno escluda l’altro.

5. A schèlda piò l’amòr che al fògh

Scalda più l’amore che il fuoco

6. Chi l’ amòr al vòl lughèr, al l’ha da disprezèr

Chi vuol nascondere l’oggetto del suo amore lo deve disprezzare

Attualmente, disprezzare, ignorare una persona che sembra piacerci parecchio non sembra un modo efficace per farsi notare. Anche perché è cosa ormai risaputa che “chi disprezza compra”.

7. Chi a-s marìda in prèsia, al stèinta adèsi

Chi si sposa in fretta, rischia di incontrare guai

“Tempo al tempo”. In qualsiasi ambito, ma soprattutto in amore, prendere decisioni avventate in fretta e furia senza ponderare eventuali pro e contro, rischia di creare numerosi problemi.

8. A-n gh è amòr sèinza gelosia

Non c’è amore senza gelosia

Ma solo un pizzico, e di quella sana, di quella che scaturisce dall’orgoglio e dal rispetto per la persona amata.

9. Amòr sincèr a-n cgnass ostàcol

Amore sincero non conosce ostacoli

10. Chi a-s tòs per amòr al s’lasa per fòrza

Chi si prende per amore si lascia (solo) per (cause di) forza (maggiore)