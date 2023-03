Un angolo di Sestola negli Stati Uniti: pasta fresca e piatti della tradizione nel negozio di Emy

Un avamposto culinario di Sestola, un negozio dedicato alla pasta fresca e alle bontà tradizionali dell'Appennino modenese, è stato di recente inaugurato negli Stati Uniti, precisamente nel Maryland, nella città di Gaitherburg. Si chiama Sestola Pasta ed è gestito da Emy, chef che dal 1996 lavora la pasta fresca con tecnica e passione e cucina piatti tradizionali con gli ingredienti del nostro territorio. A Sestola, inizialmente:

"Il mio amore e la mia passione per la cucina sono nati quando ho lavorato al Ristorante Monteverde vicino a Sestola, che ora si chiama Ristorante Ca’ Cerfogli" - racconta Emy sul suo sito web - "Ho lavorato per una famiglia incredibile, Teresa, Ermanno, Ivan e Davide. Teresa è una cuoca fenomenale e davvero una seconda madre per me. Le sarò per sempre grata per avermi insegnato tutto quello che so in cucina. Per me il ristorante non era solo un luogo di lavoro ma la mia famiglia".

Poi, nel 2005, la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti e nel marzo 2023 l'apertura del suo primo negozio di pasta fresca (e non solo). Taglieri di salumi, formaggi e confetture provenienti dall'Appennino modenese, piatti pronti come lasagne e cannelloni, parmigiana di melanzane e focacce imbottite con ingredienti provenienti principalmente dall'Emilia Romagna.

Una passione per la cucina del territorio che Emy vuole condividere con gli altri organizzando nel suo locale "pasta-making classes", corsi per imparare a realizzare e a lavorare la pasta fresca come vere rezdore.

"Dopo essermi trasferita negli Stati Uniti nel 2005, mi mancavano le persone, il ristorante e quei sapori indimenticabili, ed è per questo che ho deciso di condividere la mia passione con gli altri. Adoro fare la pasta fresca con metodi tradizionali e ricreare quei sapori e quei piatti indimenticabili dei miei giorni a Sestola! Ho sempre amato condividere i miei piatti italiani preferiti con amici e familiari e ora, con Sestola Pasta, ho l'opportunità di condividerli con tanti altri. È il mio sogno che si avvera!!!"