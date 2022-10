Benjamin Mascolo torna sul grande schermo con il secondo capitolo di Time is Up

Prosegue la carriera da attore per il modenese Benjamin Mascolo, ex duo Benji&Fede, protagonista del film Time Is Up uscito ad ottobre scorso in tutte le sale cinematografiche italiane e statunitensi. Oggi invece, ad un anno di distanza, è stato rilasciato il sequel in anteprima sulla piattaforma Amazon Prime Video, Time is Up 2.

Il film è diretto da Elisa Amoruso, regista di, tra le altre cose, Chiara Ferragni - Unposted, e prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone in collaborazione con la produzione Lotus Production e Prime Video.

Ambientato in Italia, il secondo capitolo di Time Is Up porta sullo schermo il prosieguo della storia di Vivien e Roy, due adolescenti innamorati che si ritrovano a vivere un viaggio in Sicilia, terra natale di Roy (Benjamin Mascolo). Un luogo che, però, cela segreti e questioni sospese lasciate alle spalle con il trasferimento negli Stati Uniti.

Nel cast di Time Is Up 2, oltre agli attori protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo, sono presenti gli attori Alma Noce, Francesca Inaudi, Simone Coppo, Bruno Di Chiara, Barbara Giummarra, Michael Rodgers, Linda Zampaglione, Edoardo Miulli, Anna Sophia Rosata.

Guarda il Trailer Ufficiale