I canarini aspettano la capolista, Bianco: "Difficilissima, non impossibile"

Domani, allo stadio Alberto Braglia (ore 14) arriva il Parma capofila della Serie B. Certamente un avversario molto ostico per pensare di interrompere la serie negativa che vede il Modena in preoccupante carenza di punti nelle ultime gare. Tuttavia, come ha spiegato in conferenza stampa mister Paolo Bianco, il Modena non può e non vuole essere la vittima sacrificale.

“Detto di un avversario con molte qualità, come sottolinea bene la classifica, con attenzione e determinazione possiamo e vogliamo dire la nostra, come siamo riusciti a fare all’andata. Chiaro: per riuscirci serve una prestazione perfetta. Difficile, difficilissima, ma nulla è impossibile”.

Come. La differenza in graduatoria (17 punti) può essere ridotta sul campo dalla prestazione dei calciatori e, in più in generale, dal clima che si respirerà dentro il catino dello stadio: “Sarà un derby, ci sarà tanta gente. Capisco i tifosi che possono essere un po’ delusi dagli ultimi risultati dopo l’euforia dell’inizio, ma chiedo a loro uno sforzo ancora ulteriore per aiutare questi ragazzi, che hanno anche bisogno del loro supporto per far girare gli episodi dalla nostra parte: certe partite si giocano in 12 per fare risultato”.

Il Modena, dopo 20 partite nelle prime otto del torneo, adesso è tra le squadre più in affanno. “Viviamo alla giornata”, ripete Bianco pensando solo alla realtà del 22° turno: “Dura, non impossibile”.