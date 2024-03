Una di quelle vittorie che valgono quasi una stagione. Il Carpi piega il Corticella (sempre vincente in cinque gare ufficiali da dicembre 2022) e si porta ad un solo punto dalla vetta, occupata da stasera da due squadre, il Ravenna e il.Forlì. Un campionato apertissimo, con nove giornate ancora da disputare, tra cui i tre scontri diretti. Il Carpi avrà i suoi entrambi in casa, per cui ha totalmente il.destino nelle proprie mani.

La gara contro il Corticella ha prodotto un'autentica battaglia che la squadra di Serpini è riuscita a far propria con merito ma anche con qualche patema.

Parte bene il Carpi. Già al 6' palla di Mandelli per Cortesi che cade in area, toccato dal portiere ospite. Vibranti le proteste per un possibile rigore. Al 7' bella idea di Saporetti che non trova il "giro" giusto con una conclusione dai sedici metri. . Il pressing degli ospiti è difficile da schivare, tuttavia al 34' il Carpi passa. Grandioso Saporetti che si fa trenta metri di campo e poi pennella dal fondo per l'accorrente Cortesi mette dentro di testa facendo esplodere il "Cabassi". Si va al riposo sull'1-0.

La squadra di Serpini sfiora il 2-0 già ad inizio ripresa, Larhrib salta due biancocelesti, si presenta a tu per tu Martelli, il portiere dei bolognesi però bravo a chiudergli il pertugio sul.primo palo e l'azione sfuma. Il raddoppio è solo rimandato di una manciata di minuti. Corner di Mandelli, testa di Verza, la palla arriva a Saporetti che insacca con la zuccata vincente. Un Carpi sfiora il tris un paio di.volte, non chiude il match e va in sofferenza. Lorenzi alza in angolo al 23' un gran destro di Ruffo Luci. Al 28' arriva inesorabile il gol. Gran colpo di tacco di Mordini per Lo Giudice che mette dentro da ottima posizione. Tornano i "fantasmi" degli incontri precedenti, ma il Corticella stavolta non riesce nell'impresa, anzi viene graziato dall'incerto.direttore di gara di due cartellini rossi.

Finisce 2-1, con il Carpi che festeggia le 100 presenze di capitan Calanca. Dopo quasi nove anni i biancorossi tornano a battere una squadra del comune di Bologna, dopo il clamoroso 3-0 inflitto al Bfc in serie B il 1 aprile 2015.