Carpi-Mezzolara 3-0 | Il Carpi cala il tris, la capolista non va in testacoda 

Non fallisce il Carpi il primo test da capolista opposto al fanalino di coda Mezzolara, battuto 3-0. Dopo i risultati del sabato, con le sconfitte di Forlì e San Marino, il Carpi di fatto raddoppia il vantaggio sulla più immediata inseguitrice, il Ravenna, ora secondo a due lunghezze. Sarà un duello appassionante fino alla fine. Giovedì la squadra di Serpini andrà a far visita all'Aglianese, il Ravenna a Corticella contro lo stesso Mezzolara.

Non inganni il risultato, troppo largo per quanto si è visto nei primi due terzi di un match molto difficile per i biancorossi, apparsi per un tempo ed oltre lenti, impacciati e senza idee al cospetto di un Mezzolara ordinato e volenteroso ma obiettivamente con poca qualità.

Nella prima frazione, si fa fatica ad annotare qualcosa che sia degno di menzione. Brividi al 20', con Lorenzi che pasticcia col pallone fra i piedi, ma poi è bravo e fortunato a non farselo rubare dall'ex Muro. Poco prima della mezz'ora altro brivido sugli sviluppi di in calcio di punizione. La difesa si salva respingendo in qualche modo un pallone molto pericoloso, calciato sottomisura. I bolognesi giocano d'anticipo, stringono le maglie, arrivano primi sulla palla, non concedono spazi e palleggio alla più quotata avversaria. Unica palla gol del primo tempo è del 33', quando Forapani, ben pescato da un traversone di Cecotti, sbaglia il tempo per colpire di testa e manda la palla oltre la traversa da ottima posizione.

Nella ripresa dopo il prevedibile "cazziatone" di un imbufalito Serpini (ad un gruppo di tifosi dirà mentre lascia lo stadio: "Peggio non si poteva fare"), il Carpi aumenta ritmo e la determinazione, beneficiando pure degli innesti di una panchina lunga nonostante diversi infortuni in stagione. Rossi al posto di Beretta e Larhrib in luogo di Cortesi, contribuiscono in maniera determinante alla causa. Già al 10' Saporetti scheggia l'incrocio di testa su cross di Mandelli. Per qualche minuto il Ravenna riagguanta il Carpi lassù in cima, ma la partita si sblocca al quarto d'ora. Discesa di Larhrib, palla in mezzo, Forapani riscodella il pallone che Rossi insacca. Subito il gol, il Mezzolara sparisce dal campo. E il Carpi allarga il risultato con il capocannoniere dell'intera serie D, ovvero Saporetti (per lui 20 gol), bravo ad armare il sinistro a fil di palo dopo una respinta della difesa. Il 3-0 arriva a tempo scaduto, e lo firma il difensore Verza con una bella zuccata all'incrocio al termine di una bella azione manovrata, per la soddisfazione del migliaio o poco più di spettatori presenti.

Giovedì anticipo pasquale, da calendario, della giornata numero 29. Il Carpi gioca ad Agliana, su un campo particolarmente ostico. Tornerà al Cabassi dopo Pasqua, quando sfiderà il 7 aprile il Progresso.