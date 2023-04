Settore Campo: inaugurata al 'Braglia' la zona disabili

E’ stata inaugurata questo pomeriggio, con un leggero ritardo dovuto ai lavori, l’area disabili che è stata chiamata “Settore campo” essendo posizionata proprio a bordo campo, a ridosso dei giocatori durante la partita. E’ un altro passo che sancisce ancora una volta la serietà della società e il legame con la città e il Comune.

“Promessa mantenuta - ha detto il presidente Rivetti - Era una delle nostre priorità fin dall’inizio, ce l’abbiamo fatta tutti insieme ed è un altro passo importante per il nostro ‘Braglia’. L’ambiente è positivo, in tempi brevi arriveremo a concludere il nostro discorso e partoriremo qualcosa che uscirà dal nostro dialogo e questo è molto importante. Auguro buona Pasqua a tutti".

Anche il sindaco Muzzarelli ha presenziato: “E’ un momento importante, si continua ad investire sullo stadio, sul calcio. Si permette a persone che hanno a cuore il Modena di poter vedere la partita e si riqualifica lo stadio. C’è una grande e positiva collaborazione tra il Comune e il Modena calcio. Lavoriamo in prospettiva, rispettando tutti i passaggi legali, per garantire la sicurezza che lo stadio merita. Arriveremo a fare il bando per la concessione e l’avviso nel rispetto della trasparenza e delle regole, per arrivare ad una ipotesi che possa far vincere il Modena”.