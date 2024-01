Modena - Brescia 1-2 | Una punizione pennellata da Galazzi condanna i gialli

Il Modena era atteso ad una prova di coraggio per cancellare le ultime uscite poco convincenti ed iniziare il 2024 con il piede giusto. Purtroppo la missione non riesce e i gialli sono costretti a lasciare agli avversari del Brescia tre punti pensanti nella lotta playoff. Al Braglia sono i lombardi a trovare il doppio vantaggio nel primo tempo: un rigore di Tremolada tiene in vita i padroni di casa, che però alzano bandiera bianca.

La cronaca

Pronti via e il Brescia si porta in vantaggio. Un'azione insistita di Dickmann si conclude con un cros verso il centro dell'area che Zaro incolpevolmente devia verso la propria porta dopo appena 5'. Il Modena subisce l'avversario e al 17' perde anche Duca per infortunio. Al 30' arriva il raddoppio bresciano, con una punizione da manuale calciata dal limite dell'area da Galazzi, il cui mancino supera la barriera e trafigge Gagno.

I canarini provano a reagire, ma la partita è molto spezzettata e non c'è modo di costruire una manovra degna di tale nome. Nel finale di tempo il Modena ci prova, ma in modo sterile e si va negli spogliatoi dopo 5 minuti di recupero.

Ripresa che parte con il piede giusto per i gialli. Tocco di mano in area di un giocatore bresciano sul corner di Tremolada dalla destra: lo stesso numero 10 canarino va sul dischetto e accorcia le distanze al 52'. Il Modena ha più fiducia nei propri mezzi e trova a tenere il pallino del gioco, mentre il Brescia gioca di rimessa. Al 62' ancora Dickmann, pericoloso con un tiro da fuori su cui Gagno è reattivo.

Al 70' Battistella spreca di testa dal centro dell'area piccola su cross di Manconi. Il Modena costruisce molto sugli esterni, ma le rondinelle chiudono tutti gli spazi. Al 77' Zaro va ad un passo dal pareggio mancando una deviazione in area da calcio d'angolo.

Al 83' il Modena perde anche Oukhadda per uno stiramento, ma l'esterno resta in campo per non lasciare i compagni in dieci. Il forcing finale dei padroni di casa è però sterile e la spunta il Brescia.

Tabellino

MODENA-BRESCIA 1-2

Modena (4-3-1-2) Gagno; Oukhadda, Zaro, Cauz, Cotali (46′ Corrado); Battistella (76′ Bozhanaj), Gerli, Duca (17′ Magnino); Tremolada; Falcinelli (65′ Manconi), Strizzolo (65′ Gliozzi). A disposizione: Seculin, Pergreffi, Riccio, Ponsi, Corrado, Magnino, Mondele, Bozhanaj, Gliozzi, Abiuso, Giovannini, Manconi. All. Bianco

Brescia (3-4-2-1) Andrenacci; Adorni, Cistana (84′ Papetti), Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Bertagnoli, Jallow (81′ Huard); Bjarnason (81′ Van de Looi), Galazzi (66′ Bianchi); Moncini (66′ Borrelli). A disposizione: Avella, Huard, Paghera, Van de Looi, Fares, Bianchi, Papetti, Ferro, Besaggio, Borrelli. All. Maran

Arbitro: Alberto Rutella di Enna (Assistenti Federico Fontani di Siena e Davide Araci di Lugo, quarto

Reti: 5′ Autogol Zaro, 30′ Galazzi, 52′ rig. Tremolada

Ammoniti: Cotali, Dickmann, Battistella, Strizzolo, Cauz, Andrenacci, Van de Looi, Huard