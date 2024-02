Modena - Cosenza 1-1 | Al Braglia si gioca solo un tempo, a Gliozzi risponde Tutino

Un punto a testa per Modena e Cosenza al termine di una sfida arcigna sul campo da gioco dei canarini. Al Braglia ava in scena un ottimo primo tempo in cui le squadre mettono in mostra un bel calcio e una ripresa decisamente sottotono e frammentata, nella quale è difficile scorgere azioni significative.

Un Modena con diverse assenza approccia bene la partita e porta comunque a casa un pareggio che muove la classifica contro un avversario insidioso.

La cronaca

Partita vivace fin dai primi minuti, con gli ospiti che partono forte tentando di imporre il proprio gioco. Ma è il Modena a pungere per primo su una ripartenza: Gerli illumina con un filtrante in area, Gliozzi si inserisce perfettamente e calcia a botta sicura, siglando il vantaggio e la prima rete in maglia gialla.

Passano solo 7' e i calabresi ristabiliscono la parità con un colpo di testa straordinario di Tutino, che prende il tempo alla difesa e batte Seculin. Il portiere gialloblu si supera pochi istanti dopo, negando la rete a Marras che aveva trovato un gran tiro da fuori area. Micai non è da meno alla mezzora, con un'ottima parata su Ponsi.

L'agonismo non manca, anche con interventi ruvidi, ma la partita resta piacevole, cono diversi ribaltamenti di fronte. Il ritmo cala solo sul finire della prima frazione di gioco.

Ripresa che inizia senza sostituzioni e con un atteggiamento più prudente da parte di entrambe le formazioni. Al 49' Ponsi sfiora il palo con un tiro a giro, 54' Tutino impegna Seculin da centro area. Gliozzi ci prova ancora al 68' e al 73'ma non inquadra lo specchio. La partita si fa più frammentata e la stanchezza si fa sentire sotto la pioggia fine che bagna il Braglia. Si gioca davvero poco per moltissimi minuti, complice anche l'espulsione di Marras decisa dopo un check al Var per un brutto intervento sul neoentrato Cotali.

I gialli provano l'arrembaggio finale, ma ormai le energie fisiche e mentali residue sono davvero poche da ambo le parti. Il match si chiude dopo 8 minuti di recupero.

Il tabellino

MODENA-COSENZA 1-1

Modena (3-5-2) Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi, Battistella (87′ Bozhanaj), Gerli, Santoro (79′ Magnino), Corrado (79′ Cotali); Gliozzi, Abiuso (65′ Di Stefano)

Cosenza (4-2-3-1) Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon (87′ Voca), Praszelik; Marras, Mazzocchi (87′ Fontanarosa), Tutino (93′ Crespi); Forte (81′ Florenzi)

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara

Reti: 16′ Gliozzi, 23′ Tutino.

Ammoniti: Ponsi, Mazzocchi, Frabotta, Zaro, Zuccon, Riccio. Espulso Marras all’86’.