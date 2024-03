Modena - Cremonese 0 - 1 | Una beffa finale

Beffa incredibile per i canarini, che contro la Cremonese disputano una grande partita, giocandosela alla pari per tutta la gara, ma vengono beffati nell’ultima azione, con gli avversari in dieci uomini.

La cronaca

Occasionissima Modena al 2’: coast-to-coast micidiale di Gerli che si fa 50 metri palla al piede e arrivato al limite incrocia impegnando Jungdal, sulla respinta Gliozzi calcia a botta sicura ma un difensore mura. La Cremonese ci prova con Coda, conclusione al volo sporcata che Seculin blocca in volo. Al 7’ Battistella chiama in causa ancora Jungdal. Gli ospiti alzano il baricentro, il Modena si mostra compatto, poi al 23’ la prima mossa (forzata) di Bianco: Gliozzi alza bandiera bianca, dentro Manconi. La Cremonese torna pericolosa al 38’ con Pickel, che di testa alza troppo la mira. L’ultima palla-gol del primo parziale è gialloblù, al 42’ Palumbo pesca Corrado in profondità, sull’uscita del portiere il terzino trova solo l’esterno della rete.

Bianco opta subito per Magnino e Santoro, fuori Oukhadda e Battistella. La ripresa si gioca a viso aperto, si passa spesso da un fronte all’altro in poco tempo. Palumbo ci prova due volte da fuori Jungdal blocca entrambe le volte. Succede poco fino al 38’, quando c’è un episodio che potrebbe cambiare il finale, Johnsen reagisce ad un fallo di Magnino e viene espulso. Nel recupero Ponsi calcia di prima da fuori, Jungdal si salva sul palo. I minuti di recupero sono 4, ma la Cremonese trova incredibilmente il gol nel quinto minuto, con Bianchetti che batte Seculin di testa.

Il tabellino

MODENA-CREMONESE 0-1

MODENA: Seculin; Ponsi, Zaro, Cauz; Oukhadda (1’ st Santoro), Battistella (1’ st Magnino), Gerli, Palumbo, Corrado (46’ st Bozhanaj); Gliozzi (23’ pt Manconi) Abiuso.

CREMONESE: Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (22’ st Ghiglione), Pickel (22’ st Abrego), Castagnetti (35’ st Majer), Johnsen, Sernicola; Falletti (17’ st Vazquez), Coda (35’ st Ciofani).

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

AMMONITI: 20’ pt Battistella, 36’ pt Oukhadda, 38’ st Ponsi, 48’ st Santoro.

ESPULSI: 38’ pt Johnsen