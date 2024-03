Modena - Feralpisalò 2-3 | Ancora un ko pesante in casa per i gialli

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Doveva essere il match del riscatto nelle previsioni di mister Bianco, invece il Modena esce con le ossa rotte dal Braglia, arrendendosi alla Feralpisalò ad un minuto dalla fine. Sul campo e al VAR succede un po' di tutto in una partita nervosa, nella quale gli ospiti sono più bravi a capitalizzare le occasioni e con i padroni di casa talvolta davvero troppo ingenui. Punti d'oro per la Feralpisalò, un'altra occasione persa per il Modena

La cronaca

Passano appena 6' e il Modena trova il vantaggio con un colpo di testa di Abiuso, che devia in rete un pallone proveniente da calcio d'angolo. Lo stesso attaccante canarino ci riprova al 18' ma non inquadra lo specchio. Un paio di minuti dopo la prima occasione degli ospiti, con Letizia che calcia fuori di un soffio da posizione defilata.

Partita godibile, con una certa predominanza di campo da parte del Modena, che attacca con più organizzazione di gioco e continuità. Al 25' bella azione insistita dei padroni di casa, ma Corrado conclude alto.

Al 33' arriva però il pareggio della Feralpisalò, che mette a segno una rete davvero bella da distanza considerevole con Di Molfetta, che insacca nell'angolino di fronte ad una difesa forse un po' troppo ferma.

Un paio di minuti dopo il modena sfiora il nuovo vantaggio: Pizzignacco è bravo a dire di no ad Abiuso che ci prova a due metri dalla porta. Al 39' l'arbitro fischia un rigore per un intervento duro di Pilati su Gliozzi: dopo un lungo check del VAR e a bordo campo il signor Volpi torna sulla sua decisione. Tante polemiche dentro e fuori dal terreno di gioco, fino al 48' quando dopo un nuovo check l'arbitro assegna questa volta il penalty agli ospiti per un tocco di mano di Ponsi: Butic trasforma dal dischetto e ribalta il risultato.

Ripresa che si apre sulla falsariga della prima frazione e senza cambi. Il Modena tiene il pallino del gioco e preme nella metà campo avversaria, ma senza rendersi mai troppo pericoloso. Al 62' Pizzignacco si supera su un bel tiro di Gerli da distanza ravvicinata.

Al 64' dribbling secco di Bozhanaj che viene atterrato in area. Questa volta non ci sono dubbi: sul dischetto va Palumbo che fa il 2-2.

Al 67'torna in avanti la Feralpi, che coglie un palo pieno con La Mantia di testa. Al 71' grande contropiede dei lombardi, con Pilati che si scontra con Gerli: l'arbitro decide per un nuovo rigore, poi rivede l'azione sullo schermo e annulla la sua decisione. Al 76' Zaro salva il risultato respingendo sulla linea un tiro che aveva superato Seculin.

Sul finale sono gli ospiti a mettere maggiore pressione. Ad un minuto dallo scadere Oukadda atterra un avversario in area e la Feralpi torna sul dischetto. La Mantia spiazza Seculin e riporta in vantaggio i suoi. Questa volta in modo definitivo.

Il Tabellino

MODENA-FERALPISALÒ 2-3

Modena (3-5-2) Seculin; Riccio (88′ Manconi), Zaro, Cauz; Ponsi (80′ Oukhadda), Duca (53′ Bozhanaj), Gerli, Palumbo (80′ Magnino), Corrado; Gliozzi (53′ Strizzolo), Abiuso.

Feralpisalò (3-5-2) Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Martella; Letizia (81′ Giudici), Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (81′ Zennaro), Felici; Manzari (64′ Dubickas), Butić (64′ La Mantia).

Reti: 6′ Abiuso, 34′ Di Molfetta, 52′ pt Butic rig., 65′ Palumbo rig., 91′ La Mantia rig.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo

Ammoniti: Cauz, Letizia, Duca, Ponsi, Felici