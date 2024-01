Palermo - Modena 4-2 | Soleri nel finale spegne le speranze dei canarini

Sotto la pioggia battente del "Renzo Barbera" di Palermo il Modena raccoglie un'altra sconfitta, disputando tuttavia un march determinato e propositivo. I padroni di casa passano in vantaggio per due volte, ma vengono sempre ripresi dai canarini, che a tratti dimostrano un buon gioco e soprattutto una buona solidità. Nel finale però arriva il terzo vantaggio dei rosanero e non c'è più tempo per recuperare. Anzi, su una ripartenza i padorni di casa calano il poker.

La trasferta si chiude senza punti. Segnali positivi per gli uomini di Bianco, ma le sconfitte consecutive diventano troppe e i sogni playoff si fanno più affannosi.

La cronaca

Bastano 8' ai padroni di casa per trovare il vantaggio: pasticcio difensivo del Modena, che libera Henderson per un cross a centro area, dove Segre conferma di essere un formidabile realizzatore di testa e insacca.

Buon Palermo che tiene il pallino del gioco: Modena contratto. Al 23' tiro da fuori pericoloso di Henderson, che sorvola la traversa della porta canarina.

Il Modena prova ad alzare il baricentro, ma i traversoni verso l'area non trovano terminali offensivi. Almeno fino alla mezz'ora, quando l'ennesimo cross dalla destra trova lo stacco imperioso di Battistella, che tutto solo di testa firma il pareggio.

Quattro minuti più tardi e il Palermo è di nuovo avanti: ottima imbucata di Brunori ce supera d'esperienza Pergreffi e batte Gagno. Doccia fredda per i canarini. Al 44' pericolo per la porta rosanero direttamente da corner di Tremolada. I gialli concludono in avanti e anche Zaro di testa da calcio d'angolo sfiora il pareggio.

Il Modena riparte in avanti anche nella ripresa. Girandola di cambi al 57' e due minuti più tardi, Abiuso tocca il suo primo pallone e insacca di testa, dopo che il portiere palermitano aveva respinto corto un colpo di testa di Battistella.

Al 53' invenzione di Strizzolo, che sfiora la rete in rovesciata. Palermo in difficoltà, mentre gli ospiti dimostrano determinazione e costruiscono gioco con continuità. Al 72' Modena vicino al vantaggio con un tiro da fuori di Battistella: Strizzolo manca la deviazione.

Al 77' corner per il Palermo, con Vasic che di testa colpisce la parte superiore della traversa. Padroni di casa che prendono coraggio e guadagnano campo, ma entrambe le formazioni sentano la stanchezza acuita dal terreno pesante. Grande occasione per i rosanero al 85', con il pallone che danza davanti alla linea di porta senza che nessuno trovi la deviazione vincente. Riccio determinante. All'88 arriva il colpo del ko: Soleri buca la difesa canarina sfruttando un ottimo passaggio filtrante e batte Gagno in uscita. Nei 5' di recupero Abiuso va molto vicino ad un clamoroso pareggio sfiorando di testa il palo di destra. Ma il Palermo trova il poker nell'ultima azione del match, sfruttando una ripartenza e una difesa canarina ormai scoperta: ancora soleri che batte praticamente a porta vuota.

Il tabellino

PALERMO-MODENA 4-2

Palermo (4-3-3) Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund (75’ Aurelio); Henderson (55’ Vasic), Gomes, Segre; Insigne (55’ Di Mariano), Brunori (84’ Mancuso), Di Francesco (75’ Soleri).



Modena (4-3-1-2) Gagno; Ponsi (57’ Riccio), Zaro, Pergreffi, Corrado; Magnino (46’ Strizzolo), Gerli, Battistella; Tremolada (57’ Abiuso); Manconi (79’ Palumbo), Gliozzi (57’ Bozhanaj)

Arbitro: Antonio Giua di Olbia

Reti: 8’ Segre, 31’ Battistella, 35’ Brunori, 60’ Abiuso, 88’ e 96' Soleri

Ammoniti: Ponsi, Tremolada, Pergreffi, Brunori, Strizzolo, Abiuso