Bianco in vista del match con il Brescia: "C'è tanta voglia di ripartire, abbiamo lavorato molto"

Domani (ore 14) il Modena ospiterà tra le mura amiche del Braglia il Brescia, rivale diretto per la zona alta della classifica. Una sfida importante per capire come i canarini hanno superato la pausa e le defaillance patite nelle ultime gare dello scorso anno solare.

“Vogliamo ripartire forte, con attenzione e un pizzico di spensieratezza, quella che ci ha permesso di fare qualcosa in più dell’ordinario”. Paolo Bianco scruta l’orizzonte, vede un gennaio “sempre complicato per noi allenatori” e chiede al Modena di essere quello che è già stato: “Per tutto il girone d’andata siamo stati in zona playoff, ci vogliamo confermare, se possibile migliorare, e quella col Brescia è già un primo scontro diretto, visto che loro sono appena 3 punti sotto di noi”.

Nei prossimi 19 giorni s’intrecciano le prime 3 partite del girone di ritorno della Serie Bkt 2023-24 e il cosiddetto mercato di riparazione. “La società è stata brava a concludere già le prime operazioni e questo ci permettere di essere concentrati solo sulle gare da affrontare. A partire dal Brescia che già stava facendo bene con il precedente allenatore e che ha ottenuto buoni risultati con Rolando Maran”, dice Bianco in chiusura della conferenza stampa di presentazione della gara.

Intanto bianco potrà contare su un nuovo attaccante: Ettore Gliozzi che arriva dal Pisa nella trattativa che porta Nicholas Bonfanti ai nerazzurri toscani. Scambio a titolo definitivo, con un conguaglio economico in favore del Modena, e il neo attaccante gialloblù che firma sino al 30 giugno 2026 scegliendo la maglia numero 9.

Classe 1995, nato a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, Gliozzi muove i primi passi tra le fila della Reggina, per poi essere notato e preso dal Sassuolo a 16 anni. Nelle quattro stagioni nel Settore Giovanile neroverde trova anche l’esordio in Serie A, il 19 gennaio 2014. La prima esperienza tra i professionisti è a Forlì, ma l’avventura che lo lancia definitivamente è quella con la maglia del Sudtirol: in due annate, tra il 2015 e il 2017, mette a referto 24 reti in 67 partite. Al Padova ottiene la prima promozione in Serie B della sua carriera, la seconda arriverà con il Monza due anni dopo. In mezzo la stagione al Siena, con Fabio Gerli e il ds Davide Vaira, che ora ritrova a Modena: la migliore a livello produttivo 17 gol. Nella prima avventura in Serie B (2020-21), con la maglia del Cosenza, trova 7 reti in 30 presenze, l’anno dopo al Como chiuderà con 9. L’ultima esperienza, di 18 mesi, è al Pisa: nella passata stagione ha trovato la doppia cifra (10 gol), mentre nel girone d’andata che si è appena concluso ha collezionato 5 presenze, complice l’assenza per infortunio – oggi completamente risolto – da settembre a novembre. Complessivamente, quindi, Gliozzi ha autografato da professionista 70 reti.