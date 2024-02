Modena, arriva il Cosenza: "Squadra difficile da affrontare"

Siamo alla vigilia della quinta giornata di ritorno della Serie B e il Modena si appresta ad ospitare domani al Braglia (ore14) il Cosenza. I lupi rossoblu sono reduci da tre risultati utili consecutivi e stanno viendo un buon momento di forma: a separali dal Modena appena 4 punti in classifica, a vantaggio dei canarini.

Ricordando la gara di Genova con la Sampdoria di sabato scorso (“nel primo tempo siamo andati sotto per merito loro, ma anche per colpe nostre”), l’allenatore gialloblu Paolo Bianco sottolinea che “infilare una serie di risultati non è importante solo per la classifica, è fondamentale per quanto riguarda gli aspetti mentali, per migliorare il percorso iniziato in estate e che ha già prodotto 31 punti. Ma non bastano… “.

Sempre molto esigente con sè stesso prima ancora che con gli altri, Bianco si aspetta per domani la classica gara scorbutica (“il Cosenza è una buona squadra, ben allenata, e ha superato il momento di difficoltà”) che il Modena dovrà affrontare con “l’attenzione, la fame e il coraggio che ci hanno permesso di superare per esempio il Parma capolista. La qualità arriva dai singoli – aggiunge il tecnico del Modena -, ma i singoli vanno messi nelle condizioni di poterla esprimere con l’organizzazione collettiva, la garra, l’atteggiamento giusto”.