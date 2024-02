Samp-Modena, Bianco fiuta l'occasione: "Vogliamo dare continuità"

“Che occasione: difficile e affascinante”. Così Paolo Bianco inquadra Sampdoria-Modena che si gioca, con inizio alle ore 16.15, allo stadio Luigi Ferraris in Marassi a Genova. “Lunedì, a Coverciano per la Panchina d’Oro, ho incontrato fra gli altri anche Andrea Pirlo: ci siamo dati appuntamento per domani e spero di rendergli quello che lui ci ha dato all’andata… “, racconta l’allenatore. Dietro il sorriso per un rapporto consolidato negli anni c’è il ricordo, non ancora digerito, di una sconfitta.

Continuità. All’andata, appunto, vinsero i blucerchiati. “La Samp – racconta Bianco – è una squadra che non attraversa un gran periodo, però è reduce da una vittoria in rimonta a Cittadella, per altro meritata, quindi avrà energia e il supporto di uno stadio e di un ambiente molto stimolanti per un calciatore. E’ una squadra con interpreti esperti e di buona personalità. Noi, però, vogliamo dare continuità alla vittoria di sabato sul Parma che ci ha ridato quella fiducia sfilacciata da alcuni episodi negativi malgrado le prestazioni, che erano state buone anche quando non abbiamo vinto, come per esempio a Como oppure a La Spezia”.

Intanto sulla chiusura calciomercato BIanco commenta: “Finalmente… Per fortuna con la società, come già quest’estate, abbiamo lavorato in anticipo e in sintonia, ma è chiaro che per un allenatore è più complesso quando le trattative sono aperte”, appunta l’allenatore in conferenza dopo l’ultima seduta al campo Zelocchi dello stadio Braglia e prima della partenza per Genova.

Il Modena nelle ha visto la'rrivo dell centrocampista Simone Santoro, del difensore Gabriele Guarino e di Lorenzo Di Stefano.