Empoli - Sassuolo, probabili formazioni | Scontro diretto per i neroverdi, Dionisi cambia qualcosa

Dopo la sosta torna in campo il Sassuolo che deve rimettersi in carreggiata dopo aver totalizzato solamente tre punti nelle ultime sei partite di campionato. La trasferta è ostica e sa di scontro diretto per la salvezza, motivo in più per dimostrare di essere ancora una squadra competitiva. Al ‘Castellani’ di Empoli il fischio d’inizio è domenica alle ore 15.

QUI EMPOLI - Potrebbe essere tra i convocati Baldanzi che però partirà al massimo dalla panchina. In avanti ci sarà l’ex di turno Caputo con Cancellieri e Cambiaghi. In mediana Ranocchia affiancato da Marin e Maleh, mentre in difesa dovrebbero spuntarla Ebuehi e Cacace sulle fasce, mentre al centro spazio a Ismajli e Luperto.

QUI SASSUOLO - Ancora fuori Obiang e Alvarez, rientra invece Henrique che dovrebbe partire titolare a centrocampo insieme a Boloca. La difesa sarà quasi completamente confermata, con Erlic e Ferrari al centro e Toljan e Vina sulle fasce. Alle spalle di Pinamonti potrebbe invece cambiare qualcosa con Thorstvedt e Castillejo insieme a Berardi.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Castillejo; Pinamonti.