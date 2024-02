Sampdoria - Modena 2-2 | Due rigori di Palumbo riacciuffano i blucerchiati

Il Modena è sceso in campo oggi alle ore 16:15 allo stadio “Luigi Ferraris” in Genova per il 23° turno del campionato “cadetto”: una sfida ricca di emozione che consegna ai canarini un punto. Il primo tempo di marca blucerchiata vede il doppio vantaggio dei padroni di casa, ma gli uomini di Bianco dimostrano grande convinzione e recuperano lo svantaggio in una ripresa giocata all'arrembaggio.

La cronaca

La partita comincia forte con due occasioni per gli emiliani al sesto minuto, con Gliozzi prima e con Battistella ma Stankovic e difesa controllano senza troppi problemi. La Sampdoria risponde presente al sedicesimo con Agustin Alvarez, ma Andrea Seculin salva in grande stile. Dopo due minuti ancora la Sampdoria spaventa la porta canarina con Esposito, altro salvataggio di Seculin. E poi puntuale il goal del vantaggio. Su calcio d’angolo il difensore uruguagio Facundo Gonzalez svetta di testa e trafigge in grande stile la porta ospite, 1-0 Sampdoria. Al minuto venticinque da segnalare un infortunio ai danni del difensore di casa Cristiano Piccini, ma niente di serio fortunatamente.

Poco più tardi arriva il 2-0 Sampdoria per mezzo dell’attaccante uruguagio Agustin Alvarez che di mancino da fuori area trafigge la porta di Andrea Seculin, ma Paolo Bianco e panchina non si perdono d’animo. Sul finale di tempo una gran conclusione di Kasami spaventa per la terza volta Seculin, ma il pallone non entra in rete. Maria Sole Ferrieri al termine dei quattro minuti di recupero fischia la fine del primo tempo con i blucerchiati avanti due reti a zero sul Modena.

Terminati i quindici di intervallo si torna in campo con gli stessi ventidue in campo. Si arriva velocemente al cinquantatreesimo con la Sampdoria che gestisce il doppio vantaggio, ma il Modena non si dà affatto per vinto. Tra i padroni di casa Andrea Pirlo schiera in campo Stojanovic al posto di De Paoli. Al minuto cinquantanove la svolta del match: il difensore Piccini frana su Abiuso e Ferrieri tramite il VAR concede il rigore, calciato alla perfezione da Antonio Palumbo che in grande stile riapre la gara. Altra azione chiave al minuto sessantasei sull’asse Cauz-Battistella, il segno segna di testa ma secondo la direttrice di gara commette fallo ai danni del difensore della Sampdoria, pareggio solamente rimandato.

Girandola di cambi tra il minuto settanta e il minuto settantadue. Nella Sampdoria entrano Leoni e Darboe al posto di Piccini ed Esposito. Nel Modena dentro Cotali e Santoro al posto di Ponsi e Corrado. Finale tutto da gustare con la Sampdoria che prova a calare il tris e il Modena che prova a riaprirla. Gli emiliani sono carichi e al minuto settantanove Stojanovic frana su Cotali ed è il secondo rigore della serata calciato egregiamente da Antonio Palumbo che trova la doppietta dal penalty per un clamoroso 2-2 al “Ferraris”.

Paolo Bianco a fine gara ha commentato: “Alla squadra a fine primo tempo avevo chiesto di mettere in campo qualcosina in più, non avevamo fatto male ma ci siamo ritrovati sotto di due gol, avendo anche creato qualche occasione nella quale ci era mancata ferocia. Recuperare due reti in questo stadio, contro questa squadra, è sintomo di coraggio e personalità, dobbiamo ripartire da questo gran secondo tempo. E’ la dimostrazione che questa squadra quando vuole può fare questo, e anche di più”

Il tabellino

Sampdoria: Stankovic; De Paoli (14’ st Stojanovic), Piccini (25’ st Leoni), Gonzaléz, Askildsen; Kasami, Yepes, Giordano; Álvarez (41’ st Ntanda), Esposito (25’ st Darboe); De Luca.

Modena: Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi (27’ st Cotali), Battistella (40’ st Magnino), Gerli, Palumbo, Corrado (27’ st Santoro); Gliozzi (40’ st Di Stefano), Abiuso.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Reti: 21’ pt Gonzalez, 34’ pt Alvarez, 14’ st e 36’ st Palumbo.

Ammoniti: 40’ pt Battistella, 49’ pt Palumbo, 8’ st De Paoli, 14’ st Esposito, 19’ st Yepes, 44’ st Abiuso, 46’ st Santoro.