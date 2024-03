Autoritario, solido, concreto e vincente. Non ammette repliche il netto successo (3-0) del Carpi sul terreno del Sangiuliano, con un gol di Tentoni nel primo tempo e una doppietta di Saporetti nella ripresa. Saranno otto giornate in apnea, in serie C ci andrà solo una, ma il Carpi c'è e ci crede. Oggi pure mezz'ora da capolista, con i biancorossi già sul 3-0 e il Ravenna ancora sullo 0-0 in casa con l'Aglianese. Da Sant'Angelo dove era impegnato il Forlì nessuna nuova, e "galletti" scavalcati al secondo posto. Poi il gol del ravennate Tirelli e distanze ristabilite tra le prime due. Giallorossi a +1 sul Carpi, ma domenica grande sfida al "Cabassi" che tornerà a riempirsi come ai tempi belli.

È tutto un altro Carpi rispetto a due mesi fa. Solido, concentrato, cattivo quando occorre, ma anche tremendamente concreto. La "cicala" che regalava calcio spumeggiante ma pure qualche gol agli altri ha lasciato il posto ad una squadra sicura di sè, che ha cambiato passo ed ha saputo adattarsi anche ad un campo ridotto ad un pantano, quello di Riozzo, a due passi da Milano, dove i gialloverdi lombardi giocano da qualche tempo. Rischio rinvio scongiurato solo mezz'ora prima del fischio di inizio. Carpi che sfoggia una maglia rosa e pantaloncini blu, per volere del presidente Lazzaretti in onore della Giornata Internazionale della Donna di venerdì. Il Carpi si prende pure qualche rischio all'inizio, ma poi trova un gol con Tentoni abile e pure un po' fortunato a deviare in rete un cross di Mandelli. Il campo è quello che è, ma lo spirito è quello delle grandi imprese. Ci si adatta a tutto, alla lotta ed al governo.

I biancorossi calano l'asso Saporetti nella ripresa. Il bomber firma una doppietta di testa, capitalizzando nel giro di pochi minuti due assist, di Cortesi prima e del subentrato Sall poi, non rischiando mai di far rientrare i gialloverdi in partita. Serpini fa un applauso ai suoi, ma da martedì testa al Ravenna.

Non sarà decisiva, ma vuoi mettere la soddisfazione di sfidare la capolista da vicino? A fine gennaio la squadra di Gadda aveva undici lunghezze di vantaggio. Questo campionato è decisamente imprevedibile ed avvicente, con cinque squadre in un fazzoletto. Hanno vinto tutte tranne il Forlì, che ha un punto meno del Carpi. Lentigione e Victor San Marino ci credono ancora. E fanno bene. Ma domenica riflettori sul Cabassi. Signori, Carpi-Ravenna...