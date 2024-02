Sassuolo - Empoli 2-3 | Altalena di emozioni al Mapei, neroverdi beffati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sfida salvezza tra Sassuolo ed Empoli, che prima dell'inizio del match del Mapei occupano le due posizioni in classifica appena sopra la zona retrocessione. Sfida cruciale quindi per entrambe le squadre, alla ricerca disperata di punti. Ne viene fuori una partita densa si emozioni, che si decide soltanto al minuto 94.

Un'altra batosta per gli uomini di Dionisi, che ormai mancano da troppo tempo l'appuntamento con la vittoria e si trovano ora a pari punti con la prima delle retrocesse.

La cronaca

Passano 11 minuti e gli ospiti trovano il vantaggio grazie al colpo di Testa di Luperto. Il match parte subito in salita per i neroverdi, che tuttavia provano a reagire. Ma la squadra di Dionisi riesce ad affidarsi quasi esclusivamente a tiri da fuori, senza mai essere realmente pericolosa. Il Sassuolo attacca con continuità. Al 34' Ferrari sfora il pareggio di testa, ma la palla è di poco a lato. Pinamonti prova a fare lo stesso nel secondo minuto di recupero, ma il rito è centrale e Caprile blocca.

Il secondo tempo si apre con un forcing dei padroni di casa, rientrati in campo più determinati. Al 52' un fallo in area di Ismajli, rivisto al VAR, consegna il rigore al Sassuolo: Pinamonti trasforma la massima punizione e fa 1-1. Passano però solo dieci minuti e la situazione si ribalta. Al 63' rigore per l'Empoli, che Niang trasforma nonostante Consigli avesse intuito la traiettoria.

Il clima si fa piuttosto acceso, con qualche fallo di troppo. I toscani sono bravi a mantenere il possesso, ma al 77' i neroverdi si riversano in avanti e trovano il pareggio. Punzione di Bajrami che trova la deviazione vincente di testa di capitan Ferrari.

Girandola di cambi nel finale, entrambe le squadre mettono dentro forze fresche. La parita è viva fino al penultimo dei 5 minuti di recupero: al 94' il colpo di testa di Bastoni su cross di Marin da calcio piazzato supera Consigli e mette ko il Sassuolo.

Il tabellino

SASSUOLO-EMPOLI 2-3

SASSUOLO: Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca /(46′ Bajrami), M.Henrique, Thorstvedt; Volpato (68′ Mulattieri), Laurienté; Pinamonti.

EMPOLI: Caprile; Ismajli, Luperto, Walukiewicz; Cacace, Marin, Kovalenko (79′ Bastoni), Maleh, Cambiaghi; Cancellieri, Cerri (54′ Niang)

Arbitro: Sig. Aureliano di Bologna.

RETI: 11′ Luperto (E); 53′ Pinamonti (S); 64′ Niang (E); 77′ Ferrari; 94' Bastoni (E)

Ammoniti: 6′ Boloca (S); 54′ Ismajli (E), 96' Bastoni