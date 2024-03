Sassuolo - Frosinone 1-0 | Tre punti d'oro contro una rivale diretta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Non è certo un match scoppiettante quello del Mapei Stadium, che vede impegnante due squadre il lotta diretta per la salvezza. Ai neroverdi del neoarrivato Ballardini basta una rete, quella del norvegese Kristian Thorstvedt (sempre fra i migliori dei suoi) per strappare una vittoria importantissima contro i laziali. Ospiti che, dal canto loro, buttano via tutto al 90' con un rigore fallito da Kaio Jorge.

Il Sassuolo, ancora penultimo in classifica, resta così agganciato al treno delle squadre in lotta per non retrocedere, in vista delle ultime e decisive 9 partite che restano di qui alla fine del campionato. Prima soddisfazione per Ballardini, a cui viene chiesto il miracolo di rimettere in carreggiata una squadra che ha subito una preoccupante involuzione.

La cronaca

Inizio di match senza particolari acuti, nè ritmi elevati. Ospiti pericolosi al 12' con un diagonale di Ghedjemis, che non inquadra di poco la porta. Bisogna aspettare il 23' per una prima occasione del Sassuolo, con Piamonti che si vede ribattere il tiro da un difensore.

Le due squadre faticano a trovare i propri terminali offensivi. I cross verso l'area sono spesso fuori misura o facile preda degli estremi difensori. La paertita non offre grandi emzioni.

Ripresa. Al 57' l'arbitro valuta un possibile rigore al Var per un contrasto tra Mazzitelli e Thorstvedt, ma il penalty non viene concesso. Un minuto dopo è lo stesso Thorstvedt a raccogliere in area un passaggio di Racic e a segnare il vantaggio. Sassuolo avanti e in avanti. Al 61' grande occasione per Pinamonti che sfiora il palo.

Il Frosinone prova l'assalto finale. Al 78' buona occasione per Lirola, che cerca di sorprendere Consigli con un pallonetto, ma la palla finisce alta sulla traversa. Ospiti costantemente in attacco, Sassuolo in affanno che si chiude in difesa e Ballardini prova a spezzare il ritmo agli avversari anche con i cambi. Al 88' tiro dal limite di Marvin Cuni, che si spegne a lato di poco.

Al 89' il fischio dell'arbitro gela il Sassuolo: fallo in area di Ferrari e rigore per il Frosinone. Clamorosamente Kaio Jorge calcia a lato e dilapida l'opportunità di un pareggio. Ospiti ancora in avanti nel recupero, con Consigli che nega la rete a Mazzitelli con una buona parata al 94'. Poi non c'è più tempo e i neroverdi possono festeggiare.

Il tabellino

SASSUOLO-FROSINONE 1-0

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari (C), Doig; Thorstvedt (63′ Henrique), Racic; Defrel (72′ Boloca), Bajrami, Laurienté (83′ Kumbulla); Pinamonti (83′ Mulattieri).

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri (9′ Lirola); Mazzitelli (C), Barrenechea, Brescianini (63′ Ibrahimovic); Soulé (83′ Cuni), Cheddira (83′ Kaio Jorge), Ghedjemis (63′ Seck).

Reti: 58′ Thorstvedt (S)

Arbitro: Federico La Penna

Ammoniti: 23′ Thorstvedt (S), 32′ Doig (S), 50′ Ghedjemis (F), 73′ Laurienté (S)

Note: al 90′ Kaio Jorge (F) sbaglia un calcio di rigore.