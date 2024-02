Sassuolo - Napoli 1-6 | Notte fonda per il Sassuolo, disfatta totale al Mapei

La prima di Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo dopo l'addio di Dionisi non regala particolari sorprese. L'avversario era tosto e si sapeva, ma il Sassuolo fa decisamente troppo poco per arginare i campioni d'Italia, che passeggiano sul terreno bagnato del Mapei. Prva davvero preoccupante per i neroverdi, che ora guardano alla lotta salvezza sperando che il nuovo allenatore possa risollevare gli animi e il gioco non appena avrà tempo per poter operare.

La cronaca

Parte meglio in Napoli, che impone da subito il proprio gioco, provando a stanare un Sassuolo guardingo. La pressione degli azzurri è costante. Al 13' Traore calcia fuori, mentre un minuto dopo Ferrari salva su Osimhen anticipando l'attaccante nigeriano. Del tutto inaspettatamente è il Sassuolo a passare al primo tiro in porta: al 17' Uros Racic calcia da fuori aria in maniera eccellente e matte Meret.

Il Napoli però non demorde e cerca subito di riprendere il controllo del gioco. Gli sforzi dei campioni d'Italia sono ripagati alla mezz'ora: Rrahmani insacca su pregevole assist di Anguissa. Passa solo un minuto e l'incursione di Politano mette Victor Osimhen davanti alla porta: Consigli battuto e partenopei in vantaggio.

Al 36' Kvaratskhelia cerca l'eurogol da centrocampo e non manca di troppo l'obiettivo. Al 41' Osimhen trova ancora la via del gol dopo un brutto errore difensicvo del Sassuolo, che in pochi minuti ha perso la testa e sembra in balia degli eventi.

La ripresa non vede cambiare il copione. Errore difensivo dei neroverdi e Osimhen segna il terzo personale su assist di Kvaratskhelia al 47'. Neroverdi allo sbando: lo stesso Kvaratskhelia segna un grande gol al 52'. Primi cambi, ma il copione resta lo stesso e il Sassuolo si vede poco dalle parti dell'ara di rigore avversaria.Al 75' c'è doppia gloria personale anche per Khvicha Kvaratskhelia, che raccoglie un pallone vagante in area e insacca. Partita che non ha più nulla da dire e che l'arbitro fa terminare saggiamente senza recupero.

Il tabellino

SASSUOLO-NAPOLI 1-6

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Tressoldi (76′ Kumbulla), Ferrari, Doig (56′ Missori); Henrique, Racic (56′ Volpato), Thorstvedt; Bajrami (76′ Defrel), Pinamonti (86′ Kumi), Laurienté.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (62′ Natan), Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (80′ Dendoncker), Traorè (76′ Zielinski); Politano (62′ Raspadori), Osimhen (76′ Simeone), Kvaratskhelia.

Arbitro: Sig. Chiffi di Padova.

Reti: 17′ Racic (S), 29′ Rrahmani (N), 31′, 41′ e 47′ Osimhen (N), 51′ e 75′ Kvaratskhelia (N)